La rivincita di Antonio Fazio e degli eurocritici targati Bankitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) Che un economista come Paolo Savona, con un passato anche in, sia arrivato quasi sulla soglia di Via XX Settembre (non sappiamo ancora se poi la attraverserà) deve aver provocato un piccolo brivido di soddisne all'ex governatore. Il quale non ha mai nascosto - anzi, ha sempre affermato con limpida chiarezza - la sua contrarietà all'ingresso dell'Italia nell'euro nei modi e nei tempi in cui fu effettuato, e continua ancora oggi a denunciare gli effetti negativi della moneta unica sul nostro Paese, schiacciato dalle politiche restrittive della Germania.Poco dopo la firma di Maastrichtarrivò sullo scranno più alto di Palazzo Koch, da cui fu disarcionato una decina di anni più tardi sull'ondascandali dei furbetti delle banche. Da quel momento (tra i più bui nella storia di Via Nazionale) anche per i ...