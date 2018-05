La notte del maestro | l’omaggio di Francesco Totti ad Andrea Pirlo

I gol di Inzaghi - Pirlo jr - lo schiaffo di Gattuso : top 10 della notte del Maestro : Una dichiarazione d'amore . La Notte del Maestro è stata una dichiarazione d'amore. Il manifesto più bello di ciò che eravamo , di quando i più grandi eravamo noi, di quando il resto del mondo ci guardava con occhi sognanti e anche un po' invidiosi, gli stessi che aveva Frankie Lampard ieri sera, turista , non per caso, in quel viaggio del tempo che Andrea Pirlo ha reso realtà. Ha ...

La notte del Maestro - Pirlo lascia il calcio : Vieri show negli spogliatoi : Il gol di Vieri ne "La Notte del Maestro" Guarda tutti i video lasciati i due, Vieri si è concentrato su un altro campione del Mondo, Pippo Inzaghi, affamato di gol come un tempo e non disposto a ...

La notte del maestro - esilarante Bobo Vieri : “dov’è il mio nome?” [FOTO] : Nelle giornata di ieri è andata in scena la notte del maestro, addio al calcio di Andrea Pirlo, grande spettacolo con grandi campioni in campo. Il più scatenato è stato sicuramente Bobo Vieri, autore di un gol e di una pazza esultanza, è stato protagonista anche prima del match. L’ex attaccante si è ritrovato nello spogliatoio dell’Inter, Vieri si è accorto che nello spogliatoio nerazzurro, sulle pareti, ci sono i nomi di tanti ...

La notte del Maestro - l’addio al calcio di Andrea Pirlo : San Siro in visibilio - “una vera e propria educazione sentimentale del tifoso” : “Da quando Baggio non gioca più… non è più domenica“, canta Cremonini in Marmellata #25. Avessimo voglia di canticchiarla oggi, dopo aver visto lo spettacolo in scena ieri sera a San Siro, si potrebbero aggiungere al ritornello di questa canzone alcuni nomi, “da quando Baggio e Del Piero e Totti e Ronaldo e Shevchenko e Maldini e Vieri e Inzaghi e Nesta e Zanetti e Buffon e altri ancora non giocano ...

Video, White Stars-Blue Stars (7-7): highlights e gol della partita d'addio al calcio del centrocampista Andrea Pirlo. Scatenato Filippo Inzaghi autore di tre gol.

La notte del Maestro – Emozioni forti - le stelle del calcio insieme per l’addio di Pirlo : le foto più belle della serata [GALLERY] : Andrea Pirlo ha dato il suo addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, la partita in suo onore giocata insieme alle stelle del calcio che hanno accompagnato la sua carriera Andrea Pirlo ha dato il suo addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, la partita giocata ieri Notte al Meazza insieme alle più importanti stelle del calcio mondiale che hanno accompagnato la sua carriera. Dai compagni del Milan, con i quali ha vinto ...

VIDEO, White Stars-Blue Stars (7-7): highlights e gol della partita d'addio al calcio del centrocampista Andrea Pirlo. Scatenato Filippo Inzaghi autore di tre gol.

"La notte del maestro" : l'addio al calcio di Pirlo : Parata di stelle a San Siro per omaggiare uno dei più talentuosi giocatori di sempre: finisce 7-7 tra White Stars e Blue Stars

La notte del Maestro - i big di ieri per l'addio di Pirlo al calcio : C'erano tutti o quasi. I big del passato , recente, sono tornati a calpestare l'erba di San Siro per un'occasione più che speciale. l'addio al calcio di Andrea Pirlo. I compagni di una volta non sono ...

Video, White Stars-Blue Stars (7-7): highlights e gol della partita d'addio al calcio del centrocampista Andrea Pirlo. Scatenato Filippo Inzaghi autore di tre gol.

Pirlo - la notte del Maestro : spettacolo nella serata d’addio a San Siro - 7-7 il risultato finale - momenti commoventi [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse/Spada ...