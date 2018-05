La Notte del Maestro – Emozioni forti | le stelle del calcio insieme per l’addio di Pirlo

LA Notte del GIUDIZIO - ELECTION YEAR/ Su Italia 1 il film di James DeMonaco (oggi - 22 maggio 2018) : La NOTTE del GIUDIZIO, il film in onda su Italia Uno oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Frank Grillo e Mykelti Williamson, alla regia James DeMonaco. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:14:00 GMT)

"La Notte del maestro" : l'addio al calcio di Pirlo : Parata di stelle a San Siro per omaggiare uno dei più talentuosi giocatori di sempre: finisce 7-7 tra White Stars e Blue Stars

Roma - Tor Bella Monaca - nella Notte cancellati i murales della criminalità : "Ve dovete levà!" urla una donna. È bionda, ha i capelli corti, una maglietta slabbrata, pantaloni larghi, sandali sfondati. Sta in mezzo alla strada, quasi a sfidare la macchina a metterla sotto. ...

La Notte del Maestro - i big di ieri per l'addio di Pirlo al calcio : C'erano tutti o quasi. I big del passato , recente, sono tornati a calpestare l'erba di San Siro per un'occasione più che speciale. l'addio al calcio di Andrea Pirlo. I compagni di una volta non sono ...

Niccolò Pirlo/ Chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella "Notte del Maestro" : Niccolò Pirlo, chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella ''Notte del Maestro". Emozioni indescrivibili per uno dei più grandi calciatori della storia italiana all'addio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:59:00 GMT)

La Notte del Maestro – L’addio al calcio di Andrea Pirlo : il racconto della serata fra campioni - nostalgia e tanta… ignoranza [GALLERY] : La Notte del Maestro, L’addio al calcio di Pirlo regala una partita ricca di campioni, numeri e tanta nostalgia: il racconto della gara con una punta di… ignoranza Il 21 maggio del 1995 Andrea Pirlo faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico. Il 21 maggio del 2018 Andrea Pirlo dà L’addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, una serata interamente dedicata al ‘Maestro’ del calcio, capace di incantare con la sua classe i tifosi di ...

La Notte del Maestro - Gattuso : 'Pirlo? Dicono che non scherza mai - ma non è vero! E sul Milan...' - : Gennaro Gattuso è tra le leggende presenti questa sera a San Siro per salutare il grande Maestro, Andrea Pirlo . Intervistato ai microfoni di Sky Sport , il tecnico rossonero ha speso alcune parole sull'amico e sulla sua annata in rossonero. 'Io e Pirlo abbiamo giocato insieme per tanti anni, abbiamo iniziato con l'under 15 e poi tutta la ...

La Notte del Maestro - Buffon : 'Futuro? Non è obbligatorio leggere i giornali' - : Tra i grandi ospiti presenti a San Siro per omaggiare Andrea Pirlo , anche Gianluigi Buffon , che ha da poco annunciato il suo addio alla Juventus . Ai microfoni di Sky Sport , il portierone di Carrara ha speso alcune parole sulla grande festa dedicata all'ex compagno: 'Bellissimo, giornata speciale. Il sottofondo fa venire la pelle d'oca pensando al Mondiale', ...

DIRETTA/ Andrea Pirlo - la Notte del maestro (risultato finale 7-7) streaming : Pirlo saluta il calcio giocato : Andrea Pirlo, "La notte del maestro" streaming video e DIRETTA tv: partita d'addio al calcio del centrocampista ex Milan e Juventus. Ecco chi vedremo in campo: tutti i convocati.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:40:00 GMT)