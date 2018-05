La natura italiana si affida all' Europa per la tutela di specie e territorio

Disastro aereo Cuba - Farnesina : a bordo naturalizzata italiana : Disastro aereo Cuba, Farnesina: a bordo naturalizzata italiana Disastro aereo Cuba, Farnesina: a bordo naturalizzata italiana Continua a leggere L'articolo Disastro aereo Cuba, Farnesina: a bordo naturalizzata italiana proviene da NewsGo.

Aereo caduto a Cuba - tra le vittime una donna naturalizzata italiana : Carmen aveva 50 anni : Carmen, originaria dell’isola caraibica, risiedeva a Cilavegna, nel Pavese. aveva ottenuto la cittadinanza dopo il matrimonio con un italiano. Da quanto si è appreso, la 50enne era tornata al paese d'origine per un viaggio di pochi giorni: sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì. Oltre cento le vittime del disastro Aereo.Continua a leggere

Monica Leyva Garcia - la mamma naturalizzata italiana morta con la figlia di 15 mesi nello schianto aereo di Cuba : Monica Leyva Garcia era una giovane specializzanda in chirurgia ed è decduta insiema alla figlioletta di 15 mesi, Alexia, nello schianto del Boeing 737 avvenuto ieri poco dopo il decollo...

In un video il momento dello schianto dell'aereo a Cuba. A bordo anche una cubana naturalizzata italiana : Un giovane cubano ha registrato l'esatto momento in cui è avvenuto lo schianto del Boeing 737 subito dopo il suo decollo dall'aeroporto dell'Avana, a Cuba. Nelle immagini si vedono prima le fiamme e poi il fumo formare una lunga colonna nera.Centocinque persone, inclusi cinque bambini, sono morte nell'incidente. Sono solo tre i sopravvissuti, tre donne, che si trovano in condizioni critiche, scrive il Granma. A bordo dell'aereo c'erano ...

