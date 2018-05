La Jolie Fille | la firma tutta italiana amata dalle star

vanityfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Qual è la formula magica che porta un brand in ascesa al successo? Probabilmente non ne esiste una sola, ma in un tempo come il nostro, animato da creazioni volte più a stupire che ad abbellire, probabilmente l’unico modo per spiccare è andare nettamente controcorrente. Ed è questo che fa Lanata dallo stilista e creatore Michele Capalbo amatissima: una linea d’abbigliamento che negli ultimi mesi non è passata affatto inosservata sui red carpet e non solo, e che sta conquistando sempre più celebrity italiane. LEGGI ANCHEIl vintage non è mai stato così attuale Chi ha seguito l’ultimo Festival di Sanremo non avrà potuto non notare il sensuale abito indossato dalla cantante Noemi, dalla profonda scollatura e con abili giochi di trasparenza. LEGGI ANCHEFestival di Sanremo 2018, tutti i voti ai look Uno stile ammiccante e senza tempo, sfoggiato anche ...