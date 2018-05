La Festa dell' acqua entra nel vivo con il primo weekend di eventi

La Festa di Maria Santissima delle Grazie a Chiaramonte Gulfi : Giornate intense di festa a Chiaramonte Gulfi in onore di Maria Santissima delle Grazie. Mercoledì pomeriggio il tradizionale "cuncursu".

Festa della Resistenza e della Legalità - Cologne - Brescia - : ... che cerca di tradurre in concreto l'istanza dell'attualità della Resistenza storica al nazifascismo, anche con i suoi programmi sociali di economia alternativa, la quale era il cuore del bestseller ...

Santa Rita/ Il programma della Festa nella sua Cascia : oggi Transito - domani benedizione rose : Santa Rita, il programma della festa nella sua Cascia: oggi Transito, domani benedizione rose. Le ultime notizie sui festeggiamenti di una delle Sante più popolari in Italia e nel mondo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:16:00 GMT)

Wanda Nara e Icardi in Festa per la qualifica dell’Inter : All’Olimpico l’Inter batte 3-2 la Lazio e conquista il quarto posto in classifica e la qualificazione in Champions League. E mentre Mauro Icardi a fine match esulta a Roma con la squadra, Wanda Nara, a Milano con i bambini, non trattiene le urla di gioia davanti alla tv. Poi attende che il marito torni a casa… ed è “fiesta”. Sono incontenibili le urla di gioia di Wanda Nara davanti al maxi schermo. Il marito ha ...

Eventi - la Festa dello Sport sfonda quota 100 mila partecipanti. Grande partecipazione alla tre giorni del Porto Antico : Circa 110.000 presenze calcolate tra pubblico degli spettacoli, testimonial, atleti di gare e tornei, artisti vari, studenti e soprattutto i visitatori, genovesi e non, che hanno partecipato alla ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI : 'FAI Festa CON UN CLIK SENZA LIMITI DI DECIBEL'. L'IDEA DELLA CANDIDATA AL ... : ... guidata dal nostro candidato sindaco Guido Abbo , e al consiglio comunale di modificare il regolamento comunale che obbliga i soggetti che vogliono rilanciare la città attraverso spettacoli musicali ...

Il Napoli su Twitter : 'Insigne offeso durante la Festa della Juve : siamo indignati' : Bare di cartone con i nomi di Lorenzo Insigne e Maurizio Sarri sono apparse sabato pomeriggio in una diretta Instagram di Douglas Costa , giocatore brasiliano della Juventus , durante la festa ...

Festa Madonna della Medaglia a Ragusa : In occasione delle Pentecoste, sono previsti altri appuntamenti in onore della Madonna della Medaglia compatrona della città di Ragusa

Paura durante la Festa scudetto della Juventus - camion si incastra tra i cavi del tram : due tifosi rischiano la vita : durante la festa scudetto della Juventus, un camion di tifosi è rimasto incastrato tra i fili del tram: due i feriti gravi ricoverati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco Tragedia sfiorata durante la festa scudetto della Juventus, un camion pieno di tifosi bianconeri si è infatti incastrato tra i fili del tram nel tentativo di avvicinarsi al pullman dei giocatori. Foto LaPresse/Tano Pecoraro Secondo quanto riporta l’Ansa, ...

Juventus campione d’Italia - euforia e sorrisi dopo la vittoria sul Verona : ecco tutte le immagini della Festa scudetto [GALLERY] : dopo la vittoria ottenuta contro il Verona, la Juventus ha festeggiato per le vie di Torino lo scudetto a bordo di un pullman scoperto Torino in festa oggi per la vittoria dello scudetto da parte della Juventus, la società bianconera ha sfilato per le vie della città a bordo di un pullman scoperto dopo il successo sull’Hellas Verona per condividere con i propri tifosi la gioia di questa splendida giornata. Un modo anche per salutare Gigi ...

Juventus-Verona 2-1 : Pjanic e Rugani in gol nel giorno dell'addio di Buffon e della Festa scudetto : TORINO - La Juventus batte il Verona e chiude in bellezza. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto di fila vincendo per 2-1 all'Allianz Stadium e toccando così quota 95 punti. Nel giorno dell'...

Il piacere della Festa e le lacrime per Fabeo. A casa è sceso di sella : A Martellago Paolo Simion ha abbracciato la famiglia. Tanti paesi in rosa tra salsicce, costicine e bandiere

Festa della Repubblica. A Lido Adriano - parata - spettacoli e socialità con le iniziative del Cisim : Gli spettacoli proseguiranno al Cisim , sabato 2 giugno alle 18 con la Poetry Slam dedicata a Alberto Dubito , poeta, musicista, fotografo, street artist. Dubito, scomparso a soli 20 anni, ha vinto ...