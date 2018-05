La cosmesi del cv allarma M5s

huffingtonpost

(Di martedì 22 maggio 2018) Una mattinata d'inferno. Nemmeno il tempo di pronunciare il suo nome al Quirinale, ed ecco che su Giuseppe Conte si abbatte la tempesta perfetta. Quella che buca anche tra i più disinteressati alle vicende politiche, quella più facile da cavalcare per i detrattori: il ritocchino (se non la falsificazione vera e propria) del curriculum.Appena scoppia la bomba si riunisce una vera e propria unità di crisi nel Movimento 5 stelle. E la linea telefonica con il presidente del Consiglio designato non si interrompe un attimo per tutta la mattinata. Il professore amministrativista avrebbe detto di essersi perfezionato alla New York University, nei cui archivi mai compare il suo nome. E avrebbe – si legge sul sito dei civilisti italiani – approfondito i suoi studi giuridici presso l'International Kultur Institut, che in realtà non è altro che una ...