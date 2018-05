La Cina cambia politica E taglia i dazi sull' auto

Iniesta cambia idea : la Cina si allontana - potrebbe andare in Giappone : Nuova offerta La squadra che si sarebbe fatta avanti per il 33enne ex Campione d'Europa e del Mondo è il Vissel Kobe, club del massimo campionato Giapponese che sarebbe disposto a pagarlo con un ...

La Cina chiede alle compagnie aeree di cambiare linguaggio. Gli Usa : assurdità orwelliana : La seconda economia al mondo non vuole un linguaggio che suggerisca che quei territori siano indipendenti. La Casa Bianca ha tacciato la richiesta come una "assurdità orwelliana". Il presidente ...

La Cina chiede alle compagnie aeree di cambiare linguaggio su Taiwan - Macau e Hong Kong. Gli Usa : assurdità orwelliana : La seconda economia al mondo non vuole un linguaggio che suggerisca che quei territori siano indipendenti. La Casa Bianca ha tacciato la richiesta come una "assurdità orwelliana". Il presidente ...

Nel 1978 la nascita della prima bambina fecondata in provetta : com’è cambiata in 40 anni la MediCina della riproduzione : Non solamente infertilità. Oggi la Medicina della riproduzione dà risposte anche ai problemi di natura genetica. A distanza di 40 anni dalla nascita della prima bambina fecondata in provetta, è profondamente cambiato l’approccio alla procreazione assistita sia intermini di risultati, sia di utilizzo. È quanto emerso dal secondo corso avanzato di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica dal titolo “Professionisti e centri per la ...

Marcus Ericsson - F1 GP Cina 2018 : “Mentalità cambiata grazie ad Alfa Romeo. Ci crediamo di nuovo - possiamo migliorare!” : Marcus Ericsson arriva al GP di Cina gongolando, dopo essere tornato a punti in Bahrein. Lo svedese non ha nascosto la sua gioia in conferenza stampa. “È stato un grande weekend per noi. È stato bellissimo arrivare a punti, una grande gioia per tutti nel team“. “Siamo reduci da due anni complicati in cui siamo stati a fondo griglia“, ha proseguito Ericsson. “Quest’anno invece è entrata Alfa Romeo come sponsor ...

Ciclone sulle isole Fiji : viCina una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme a causa dei cambiamenti climatici : Le isole Fiji stanno entrano in una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme, secondo quanto dichiarato dal leader della nazione insulare del Pacifico dopo le inondazioni causate da un Ciclone che ha ucciso almeno 4 persone. Il Ciclone Josie ha colpito le Fiji nei giorni scorsi e, anche se la nazione di circa 1 milione di abitanti ha evitato di essere colpita direttamente dai venti, forti piogge e inondazioni hanno causato ...

Come il digitale sta cambiando la mediCina personalizzata : La rivoluzione digitale sta impattando anche sulla medicina. Ma se la tecnologia spinge, l'innovazione rischia di scontrarsi con la burocrazia