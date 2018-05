ilgiornale

: La Cei sul governo M5s-Lega: 'Guardare al nuovo che avanza' - RadioLondra_ : La Cei sul governo M5s-Lega: 'Guardare al nuovo che avanza' - VITAnonprofit : Il cardinal Bassetti: chi si occupa della cosa pubblica torni ad essere nostro figlio prediletto… -

(Di martedì 22 maggio 2018) La Cei esprime il suo giudizio sulgialloverde che ormai è alle porte. E di fatto la Conferenza episcopale italiana esprime con il presidente, Gualtiero Bassetti, una posizione chiara: "Credo che, con lo spirito critico di sempre, sia giunto il momento di cogliere la sfida delchenella politica italiana". E ancora: "Chi si impegna nell'amministrare la cosa pubblica deve ritornare a essere un nostro figlio prediletto: dobbiamo mettere tutta la forza che ci resta al servizio di chi fa il bene ed è davvero esperto del mondo della sofferenza, del lavoro, dell'educazione".Poi Bassetti parla del Paese e delle sue radici in questo contesto politico così diverso rispetto al passato: "Non credete, cari Confratelli, che anche nel contesto attuale ci siano ragioni fondate per dire che la partita non è persa? Non credete che le radici siano buone e il Paese più sano di come ...