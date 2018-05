La Bank of Japan prende tempo. Governatore Kuroda : "Prematuro pianificare rientro stimoli" : La Bank of Japan prende ancora tempo per l'exit strategy . Lo ha precisato il Governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda , in occasione della relazione di metà anno al Parlamento ...

Bank of Japan conferma espansione della politica monetaria : Alcuni funzionari, infatti, invitano a tenere alta l'attenzione sui costi che l'economia potrebbe dover sostenere a causa di una politica monetaria espansiva prolungata nel tempo. La preoccupazione ...

La Bank of Japan abbandona i target di inflazione : Teleborsa, - La Bank of Japan cambia strategia nel proprio approccio verso l'inflazione. In modo del tutto atteso la Banca Centrale nipponica, che oggi ha confermato lo status quo in materia di tassi ...

Kuroda : Bank of Japan manterrà politica monetaria espansiva : "Nonostante nell'ultimo anno i prezzi al consumo siano aumentati così come l'aumento dei salari prelude ad un'inflazione in crescita, l'economia nipponica è ancora lontana dall'obiettivo della Bank ...

Kuroda : Bank of Japan discute su uscita di stimoli monetari : Nessun dettaglio dalla Banca centrale del Giappone sull'uscita dal piano di stimoli monetari. La Bank of Japan , BoJ, sta attualmente discutendo su come uscire dal suo massiccio programma di stimoli, ...

Kuroda riconfermato numero uno Bank of Japan - sostituirà Aso a G20 dopo scandalo che ha travolto anche premier : Haruhiko Kuroda è stato riconfermato governatore della Bank of Japan nella giornata di oggi, dal Parlamento del Giappone.

Giappone - ministro Finanze Aso : Bank of Japan sia molto cauta in acquisti bond stranieri : Il ministro delle Finanze Giapponese Taro Aso ha affermato che il Giappone deve essere molto attento nell'acquisto di bond stranieri.

Bank of Japan continua sulla strada degli stimoli all'economia : Il governatore continua così nella sua strategia di politica monetaria ultra accomodante peri stimolare l'inflazione, come emerso dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca ...

Bank of Japan continua sulla strada degli stimoli all'economia : La Bank of Japan sta acquistando così tanti titoli governativi che, nella sessione di ieri 13 marzo, i bond governativi a 10 anni sono stati i grandi assenti sui mercati giapponesi, come riportano i