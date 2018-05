La 194 quarant’anni dopo in Italia | “Assassina starai malissimo” | “torna fra un mese” Le

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) In coda all’alba, in scantinati squallidi e freddi. Numeri di telefono che squillano a vuoto. Attese di settimane. Medici che rifiutano certificati o indirizzano a cliniche private. La volontaria dell’associazione “pro vita” che ti parla di «omicidio». Mentre i consultori cattolici, in crescita, incassano fior di soldi pubblici, ma mettono in chiaro che fra le loro mura la legge sull’aborto non è in vigore. Era il 22 maggio 1978 quando infu promulgata la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza,un’aspra battaglia che spaccò in due il Paese., le donne incontrano ancora molti ostacoli e il loro diritto a scegliere è tutt’altro che garantito. Lo hanno verificato sul campo le giornaliste di Fq Millennium che si sono presentate in ospedali, consultori e farmacie di tuttachiedendo di abortire o di avere la “pillola del giorno” (qui il ...