Kitty Spencer e le altre bionde che fanno subito colpo

Royal Wedding. Tutti pazzi per Kitty Spencer - nipote di Lady D : Tra le invitate al Royal Wedding è spiccata una ragazza vestita di verde alle fattezze angeliche. Di chi si trattava? Di Kitty Spencer. Non una sconosciuta, ma, come suggerisce il cognome, la cugina del Principe Harry da parte di madre. La modella ventissettenne è figlia di Charles, fratello minore della compianta Lady Diana e della sua prima moglie Victoria Aitken, anche lei mannequinne. Molte le maison che l’hanno scelta ultimamente per ...

Chi sono Kitty e Louis Spencer - i bellissimi nipoti di Lady Diana : Belli, nobili, ricchi e incredibilmente somiglianti a zia Lady Diana: Kitty e Louis Spencer sono stati fra gli ospiti più ammirati del Royal Wedding. Entrambi giovani e di successo, sono i figli di Charles Spencer, fratello della Principessa Diana, e di Victoria Aitken, celebre ex modella. Kitty è la primogenita della coppia, mentre Louis è il più piccolo, in mezzo ci sono le sorelle Eliza e Katya. Alle nozze di Harry e Meghan hanno conquistato ...