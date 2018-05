Juventus | Perin sempre più vicino Buffon vola verso il Psg

Calciomercato - Perin : 'Non avrei paura ad andare alla Juventus' : Mattia Perin alla festa di fine anno del Genoa ha parlato del suo futuro: "Ho le idee chiare ma non ve le dico. Voglio uscire dalla zona di comfort e mettermi in gioco e adesso lo posso fare perché il ...

Calciomercato - Perinetti : 'Contatti con la Juventus per Perin : ci piace Sturaro' : Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Genoa - Perin : “di corsa alla Juventus” : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha chiuso la stagione con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino, adesso a tenere banco è il mercato ed il futuro di Perin con il portiere che apre sempre di più alla Juventus. Ecco le parole dell’estremo difensore al Corriere Di Torino: “Juventus? Sapere di essere un loro obiettivo mi gratifica molto, anzi moltissimo. Piacere alla Juve non è da tutti, già questo per me è motivo ...

Mercato - può nascere una Juventus italiana : Perin - Cristante e Bonaventura : I bianconeri incontreranno il Genoa per il portiere e sfidano la Lazio per il centrocampista dell'Atalanta

Juventus - Buffon-PSG : offerto biennale da 20 milioni a stagione. Arriva Perin… : Buffon-PSG- Il PSG si prepara ad abbracciare Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport“, la società parigina avrebbe già offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione all’ormai ex portiere bianconero. La sensazione è che Buffon possa prendersi ancora qualche giorno per riflettere sul da farsi, ma le parti sembrerebbero […] L'articolo Juventus, Buffon-PSG: offerto biennale da 20 milioni a ...

Perin "disperato" prima della Juventus : “Perché Milan e Napoli non mi vogliono?”/ Sfogo durante scherzo Iene : Perin snobba la Juventus: “Perché il Napoli non mi vuole?” La confidenza a Bertolacci durante scherzo Iene rivela un retroscena di calciomercato. Chissà come la prenderanno i bianconeri...(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:11:00 GMT)

Calciomercato Genoa - Perin alla Juventus? Il portiere allo scoperto : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è essere protagonisti sul mercato e la prima situazione da chiarire è quella che riguarda Perin. Il portiere ha dato alcune indicazioni: “L’addio al calcio di Buffon? Sta ancora decidendo, è una decisione che spetta solo a lui e secondo me nessuno dovrebbe metterci bocca, perché uno con la classe che ha lui può veramente decidere di smettere quando vuole. ...

Calciomercato - incontro Preziosi-Perin : il portiere vuole la Juventus : GENOVA - Enrico Preziosi oggi sarà a Genova e potrebbe essere già il giorno decisivo per conoscere il destino di Mattia Perin . Il presidente del Genoa incontrerà il portiere di Latina e cercherà di ...

PERIN ALLA Juventus/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

La Juventus vuole Perin : c'è il sì del giocatore - manca quello del Genoa : Quella di sabato pomeriggio sarà l'ultima partita di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus e anche della sua carriera. Il fuoriclasse di Carrara, con ogni probabilità, si ritiererà dopo 23 anni sempre ai massimi livelli e lascerà le chiavi della porta al collega polacco Wojciech Szczesny che però non potrà dormire sogni tranquilli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri vogliono portare a Torino Mattia ...

Juventus - trovato l'accordo con Perin. Adesso c'è da convincere Preziosi : I bianconeri in pole per il portiere del Genoa, che ha espresso la sua voglia di giocare a Torino. Il presidente rossoblù chiede 25 milioni, somma che la Juve intende abbassare con un paio di ...

Genoa e Juventus - manca l’accordo per Perin : le ultime : Genoa e Juventus sono in trattativa per quanto concerne Mattia Perin. Il portiere della Nazionale ha già un accordo di massima con il club torinese, sulla base di 2,5 milioni annui per 5 anni, manca ancora l’accordo tra i club. La Juventus, rivela la Gazzetta dello Sport, ha proposto al club di Preziosi circa 12 milioni di euro, bonus più bonus meno. Il Genoa chiede 8 milioni in più, per arrivare a 20 totali, la trattativa prosegue ...

Juventus-Perin - ostacolo Genoa : distanza tra richiesta ed offerta - la situazione : Mattia Perin potrebbe giocare con la maglia della Juventus nella prossima stagione, ancora però l’offerta al Genoa non è stata all’altezza La Juventus vuole Mattia Perin ed il portiere vuole vestire bianconero. Tutto apparecchiato per l’affare estivo dunque? Non proprio, perchè resta da convincere il Genoa con un’offerta congrua. La Juventus, rivela la Gazzetta dello Sport, ha proposto al club di Preziosi circa 12 milioni ...