ITS 2018 | i finalisti in corsa verso il podio

Atletica - Diamond League 2018 : sfilza di mondiali stagionali a Shanghai - che volo di Manyonga. LasITSkene non trova i 2 metri : A Shanghai (Cina) si è disputata la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati di una serata che ha regalato alcune prestazioni interessanti. 200 metri (femminile) – Ribaltone inatteso sul mezzo giro di pista dove si impone Shaunae Miller-Uibo, Campionessa Olimpica dei 400m e bronzo mondiale sulla distanza. La bahamense ha letteralmente dominato la gara con 0.4 m/s di vento contrario ...

Karate - Europei 2018 : Sara Cardin medaglia di bronzo! Decisivo uno yuko a 13 secondi dalla fine contro la tedesca BITSch : E sono due! L’Italia porta a casa un altro bronzo agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). A realizzare l’impresa stavolta è stata una superba Sara Cardin, che ha sconfitto la tedesca Bitsch nella finale per il terzo posto della categoria -55 kg, portando a casa una sfavillante medaglia continentale che va ad arricchire il suo già invidiabile palmarès. Decisivo per l’azzurra è stato uno yuko a 13” dalla fine di un ...

Atletica - Diamond League 2018 : spettacolo a Shanghai. Torna Gatlin - LasITSkene per volare - rientro Adams - quante stelle : Sabato 12 maggio si disputerà la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Appuntamento a Shanghai (Cina) per una gara di assoluto spessore caratterizzata dalla presenza di grandissime stelle (dalle 13.00 alle 15.00, ora italiana). Mariya Lasitskene-Kuchina impreziosisce il salto in alto, è imbattuta da due anni e vuole il record del meeting (2.02 di Blanka Vlasic risalente adieci anni fa). Nel salto in lungo nuovo scontro ...

Atletica - presentato il Golden Gala 2018 : quante stelle all’Olimpico di Roma! Da LasITSkene a Coleman - parata di Campioni : A Roma è stato presentato il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera che si disputerà nella Capitale il prossimo 31 maggio. Alla conferenza stampa hanno partecipato Giovanni Malagò e Alfio Giomi oltre a Filippo Tortu ed Alessia Trost che saranno due volti simbolo dell’Italia allo Stadio Olimpico. Il cast si preannuncia davvero stellare con ben 8 Campioni Olimpici, 9 Mondiali e 8 Europei. Ci ...

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael Nadal è inarrestabile! 11° trionfo sul rosso catalano - piegato TsITSipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona. Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

DSL DIRE STRAITS LEGACY : biglietti disponibili in tutti i punti vendita e circuiti abituali per il DSL European Tour 2018 : Dopo il successo dell’ultimo Tour in Sudamerica i DSL DIRE STRAITS LEGACY, con la nuova line-up che vede al basso il leggendario TREVOR HORN accanto al batterista STEVE FERRONE, si preparano a tornare live in Europa nell’autunno 2018 con una serie di concerti che li vedrà esibirsi nei teatri delle principali città. DSL European Tour 2018 toccherà anche l’Italia, passando da Milano, Padova, Brescia, Firenze, Catania, Bari, Roma, […]

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di giovedì 22 marzo. Denis Shapovalov si salva al terzo set. Scintille Medvedev-TsITSipas! : Seconda giornata del tabellone maschile del Masters 1000 di Miami. Scendeva in campo la parte alta, quella presidiata dal numero 1 del mondo Roger Federer. Scendeva in campo anche il giovane Denis Shapovalov, che ha sofferto più del previsto per liberarsi di Viktor Troicki. Il canadese, infatti, dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha subito il ritorno del serbo, che ha ridotto gli errori e fatto valere la sua esperienza al tie-break. ...