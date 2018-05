Italia | Pil 2018 inchiodato al +1 | 4% | ma rischi all' orizzonte | e non riguardano la

SPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di Salvimaio : Fitch si è già pronunciata sui rischi che l'Italia corre con il Governo giallo-verde. E la speculazione internazionale è già pronta a guadagnare sulle nostre difficoltà. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:52:00 GMT)FINANZA/ L'investimento dimenticato da Lega e M5s per la ripresa, di G. PennisiCONTRATTO M5S-LEGA/ L'uscita dall'euro c'è ma non si vede, int. a M. D'Antoni

MotoGp – Marquez è una freccia nel warm up di Le Mans - due Italiani dopo di lui : i tempi dei piloti : Tutti i tempi dei piloti del warm up sul circuito di Le Mans in vista della gara del pomeriggio valida per il Gp di Francia In vista del quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp i motociclisti hanno messo alla prova in questa mattinata le loro moto segnando tempi interessanti in prospettiva gara. A segnare il crono più veloce del warm up francese è Marc Marquez che batte il muro dell’1’32, seguito da Andrea Dovizioso ed ...

Premiati i campioni Italiani di raccolta differenziata di pile e accumulatori : Sono le squadre GLI IMPILATI dell’I.C. “Walt Disney” di Cernobbio (CO) e I FULMINATI dell’I.C. “G.B. Cipani” di Santorso (VI) ad aggiudicarsi il titolo di primi campioni di italiani di raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili, rispettivamente nella categoria Scuola/Cultura e Sport/Tempo Libero. La vittoria è stata decretata ieri pomeriggio a Como nel corso dell’evento finale del Progetto Una ...

In Italia continua a crescere la raccolta di rifiuti di pile e accumulatori : La raccolta di pile e accumulatori esausti in Italia continua a crescere anche nel 2017: in un anno sono quasi 200.000 le tonnellate raccolte di questa particolare tipologia di rifiuti. Questo il dato più rilevante che emerge dalla quarta edizione del Rapporto Annuale pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) e presentato oggi a Como, in cui il Consorzio rendiconta sull’operato dei Sistemi Collettivi e ...

Ambiente : in Italia continua a crescere la raccolta di rifiuti di pile e accumulatori : La raccolta di pile e accumulatori esausti in Italia continua a crescere anche nel 2017: in un anno sono quasi 200.000 le tonnellate raccolte di questa particolare tipologia di rifiuti. Questo il dato più rilevante che emerge dalla quarta edizione del Rapporto Annuale pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) e presentato ieri a Como, in cui il Consorzio rendiconta sull’operato dei Sistemi Collettivi e ...

MotoGP 2018 - Aleix Espargaró rinnova con Aprilia per il 2019. Affiancato da un pilota Italiano? : Aleix Espargaró ha firmato un rinnovo di contratto con la Aprilia e sarà dunque in sella alla moto di Noale anche per il Mondiale MotoGP 2019. Il 28enne spagnolo, attualmente 18esimo in classifica generale, proverà a portare avanti lo sviluppo del mezzo e con buona probabilità sarà Affiancato da un pilota italiano. Si parla anche di Danilo Petrucci e di Andrea Iannone, che attendono di sapere cosa fare nel futuro rispettivamente con Ducati e ...

Crollo Torre Piloti - 12 rinviati a giudizio nel processo-bis : anche l’ex comandante delle Capitanerie di porto Italiane : Dodici persone tra cui l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane, Felicio Angrisano, progettisti e collaudatori della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l’urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di 9 persone, sono state rinviati a giudizio per omicidio colposo, disastro e omissione impropria. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Maria Teresa Rubini che ha prosciolto tre ...

AlItalia : sindacati - ‘fuga’ piloti è forte criticità - va risolta : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il fenomeno della ‘fuga’ dei piloti di Alitalia, cominciato durante la gestione Etihad, è una criticità che ancora continua e che va risolta. A denunciarlo i sindacati nel corso dell’audizione presso la Commissione speciale del Senato. “Durante la gestione Etihad, in azienda tra i dipendenti si è esteso – riferiscono – senza soluzione di continuità un profondo senso di ...

AlItalia : sindacati - ‘fuga’ piloti è forte criticità - va risolta : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il fenomeno della ‘fuga’ dei piloti di Alitalia, cominciato durante la gestione Etihad, è una criticità che ancora continua e che va risolta. A denunciarlo i sindacati nel corso dell’audizione presso la Commissione speciale del Senato. “Durante la gestione Etihad, in azienda tra i dipendenti si è esteso – riferiscono – senza soluzione di continuità un profondo senso di ...

Clima - Ispra : 'Nel 2017 gas serra in Italia - 0 - 3%. A fronte +1 - 5% Pil : 15 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Wwf: 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ci sono zone 'nere' anche in Italia 15 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Nel parco dell'Aspromonte nasce la prima fattoria didattica 11 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Nell'...

Eiaculazione precoce : pillole “obsolete” - disponibile anche in Italia il nuovo farmaco spray “efficace dopo pochi minuti” : Lanciato lo scorso febbraio, è già disponibile anche in Italia un nuovo farmaco contro l’Eiaculazione precoce, che interessa tra il 20% e il 30% della popolazione maschile del Paese. Si tratta della prima formulazione spray a base di due anestetici locali, la lidocaina e la prilocaina, approvata per questo specifico problema. E proprio all’Eiaculazione precoce, la più importante disfunzione sessuale maschile che coinvolge 4 milioni di Italiani, ...

Def - Upb : con shock protezionismo minor crescita Pil Italia fino a -0 - 7% : L'impatto complessivo dello shock protezionistico sull'economia Italiana, misurato attraverso il Pil in volume, è stimato in una minore crescita rispetto allo scenario base pari a 0,5 per cento nel 2018, che diventa più marcata nel 2019-2020 , l'effetto ...

BankItalia : nel 2018 Pil a +1 - 4% - ma aumentano rischi al ribasso : ... che in audizione alle Commissioni speciali di Camera e Senato sottolinea come sia però "aumentato il rischio di una minore crescita, anche in relazione all'andamento osservato dell'economia e agli ...

Pil Italia : l'effetto immobiliare : In Spagna l'economia è legata all'edilizia che vi pesa per il 15%. E nel secondo semestre del 2017 il valore della tipologia medio-usata è aumentato dell'11,5%, in Italia è ancora in calo. Da noi i ...