Italia - per il 2018 economia confermata in crescita : Un effetto più incisivo dei provvedimenti a favore degli investimenti potrebbe invece costituire un ulteriore elemento di stimolo all'economia. Il proseguimento del ciclo positivo dell'economia ...

Ue - Dombrovskis lancia nuovo monito all'Italia : 'Persegua politica di bilancio responsabile' : Lo abbiamo visto nel 2015, quando le speculazioni sulla Grexit hanno danneggiato l'economia greca'. 'Decisivo è il nuovo programma di stabilità dell'Italia e noi adesso aspettiamo questo', ha ...

Mille nuove assunzioni in tutta Italia in ambito immobiliare (anche senza esperienza) : Mille nuovi professionisti, selezioni in 400 agenzie sparse in tutto il territorio Italiano, anche per chi è senza esperienza. Questa l'offerta di RE/Max, gruppo immobiliare in franchising, alla ricerca...

Depressione : psicofarmaci per 11 milioni di Italiani - allarme per cure fai da te : Le persone depresse, in questi ultimi anni, sono aumentate in modo esponenziale e secondo le statistiche più di undici milioni di italiani, quotidianamente, assumono farmaci antidepressivi per cercare di tenere a bada questa subdola malattia. Sono allarmanti i dati emersi dall’Agenzia per il farmaco in Italia. A livello globale l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima il problema intorno al 4,4 per cento della popolazione globale ...

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 16ª tappa : la cronometro Trento-Rovereto ultima chance per Froome e Dumoulin : Oggi la cronometro di Rovereto: la 16ª tappa del Giro d’Italia importantissima per la classifica generale e la lotta per il podio L’attesa sta per terminare! Avrà il via alle 13.20 di oggi la cronometro individuale che potrebbe essere fondamentale per sconvolgere la classifica generale. Occhi puntatissimi su Tom Dumoulin, campione del mondo in carica, ma anche su Chris Froome. Fabio Ferrari/LaPresse I due corridori sulla carta sono i ...

Giro d’Italia 2018 - rischio pioggia e vento sulla cronometro! Le previsioni meteo per la Trento-Rovereto - pericoli per i ciclisti : Oggi è in programma la temutissima cronometro individuale al Giro d’Italia. I ciclisti si dovranno cimentare con la Trento-Rovereto che ridisegnerà la classifica generale: 34,2 chilometri totalmente pianeggianti con ampi vialoni dove si possono spingere grandi rapporti e imprimere elevate velocità. Tom Dumoulin, Campione del Mondo di specialità, cercherà di recuperare i 2’11” di distacco che lo separano dalla maglia rosa Simon ...

Dombrovskis lancia nuovo monito all'Italia : Persegua politica di bilancio responsabile : Teleborsa, - nuovo monito della Commissione UE all'Italia. Il vice Presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis attraverso le pagine del quotidiano tedesco Handelsblatt spiega: "...

L'Italia perde un altro alleato. Il Ppe : "Scherzate con il fuoco" : Quello del governo francese tramite il ministro dell'economia, Bruno Le Maire, anche lui preoccupato per la tenuta dell'Euro se L'Italia non dovesse rispettare gli impegni sui conti pubblici. La ...

LIVE Volley femminile - Italia-Russia in DIRETTA : azzurre per il colpaccio in Nations League. 0-1 Russia ai vantaggi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le azzurre proveranno a reagire dopo le tre sconfitte maturate a Lincoln ma di fronte di troveranno una formazione di assoluto spessore che ha già ottenuto due successi (contro le modeste Argentina e Thailandia) prima del ko nel big match contro l’Olanda. Le ragazze di coach Davide Mazzanti ...

Vino : 5 vincitori per “Napoli wine challenge” - al via VitignoItalia : ‘Cumaro’ Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e ‘Centovie’ Colli Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; ‘Visione’ Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); ‘Priezza’ Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria Campito (Campania); ‘Gemma di Sole’, Vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il ‘Cumaro’ che si aggiudica ...

Giro d’Italia - Fabio Aru : ‘Comprensione per il dramma’ Video : Dalle speranze di maglia rosa della vigilia al fallimento totale a poco più di meta' del cammino. Il Giro d’Italia [Video] non ha riservato nessuna gioia a Fabio Aru, che dopo essere andato in difficolta' su tutte le salite della corsa rosa ha vissuto una giornata tremenda nella tappa di ieri a Sappada. Il capitano della UAE Emirates si è staccato sulla salita del passo di Sant’Antonio ed è sembrato sul punto di ritirarsi. Grazie anche al ...

Giro d'Italia - 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso - 24/5 : percorso e diretta Tv Video : Nella giornata di giovedì 24 maggio 2018 si terra' la 18ª tappa del 101° Giro d'Italia. I corridori saranno chiamati ad affrontare un percorso che li portera' da Abbiategrasso a Prato Nevoso. La frazione si estendera' per 196 Km e proporra' tanta pianura passando tra Lombardia e Piemonte, ma nel finale ci sara' una salita impegnativa che dovrebbe mettere nuovamente a confronto i big della classifica generale, che lottano per conquistare la ...