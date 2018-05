Italia | 2017 quarto anno consecutivo di crescita per il mercato immobiliare

I migranti non arrivano più in Italia : ad aprile 2.800 - -78% rispetto al 2017 : Sono in forte calo i migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo: secondo gli ultimi dati forniti da Frontex, ad aprile...

Serie A 2017-2018 : tutti i verdetti finali e la classifica. Juventus Campione d’Italia - le qualificate a Champions League ed Europa League - le retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2017-2018 di calcio e dunque sono stati ufficializzati tutti i verdetti finali. Il titolo è stato vinto dalla Juventus davanti a Napoli e Roma, tutte e tre qualificate alla prossima Champions League insieme all’Inter. In Europa League ci vanno Milan, Lazio e Atalanta. Crotone, Verona e Benevento sono retrocesse in Serie B. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti del ...

Internazionali d’Italia - finale “replica” del 2017 : sarà Svitolina-Halep - Sharapova fuori tra gli applausi : Internazionali d’Italia, si è interrotto in semifinale il cammino di Maria Sharapova, caduta in tre lottatissimi set contro la romena Halep Internazionali d’Italia, sarà la romena Halep a sfidare la Svitolina nella finalissima del torneo di Roma, dopo aver superato in tre lottatissimi set Maria Sharapova. sarà una replica della finale dello scorso anno, vinta nel 2017 dalla Svitolina, una tennista sempre molto in palla al Foro ...

Tumore fegato - in Italia nel 2017 diagnosticati 12.900 nuovi casi : Roma, 17 mag. , askanews, La lotta contro il Tumore del fegato passa da Bologna. Il capoluogo emiliano ospita per due giorni , 18-19 maggio, la terza edizione della School of Liver Cancer della ...

E-commerce - nel 2017 un Italiano su 3 ha fatto acquisti online - : Secondo una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro basata su dati Eurostat gli acquirenti più attivi sono i giovani tra i 16 e i 24 anni, mentre gli articoli più richiesti sono quelli sportivi

Clima - Ispra : 'Nel 2017 gas serra in Italia - 0 - 3%. A fronte +1 - 5% Pil : 15 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Wwf: 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ci sono zone 'nere' anche in Italia 15 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Nel parco dell'Aspromonte nasce la prima fattoria didattica 11 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Nell'...

Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna in Italia ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0. Moltissime le novità, tra le quali compaiono anche le patch di sicurezza di aprile. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Jomi Salerno campione d’Italia! Indeco Conversano sconfitto – in gara-2 : E’ della Jomi Salerno lo Scudetto dell’edizione 2017/18 della Serie A di Pallamano femminile! Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finale contro l’Indeco Conversano, al termine di 60 minuti dominati in lungo e in largo, in cui la formazione allenata da Neven Hrupec si aggiudica la contesa (e il quinto titolo) per il punteggio di 25-12. Avvio di gara molto equilibrato, con il match sbloccato da Ilaria Dalla Costa dopo ...

Ciset - turisti stranieri in Italia : spesi 39 - 1 miliardi nel 2017 : I visitatori stranieri giunti in Italia nel 2017 hanno speso 39,1 miliardi di euro, quasi 3 miliardi in più , +7,7%, dell'anno precedente , 36,4 mld, . Sono i dati presentati dal Ciset, che mostrano ...

Galaxy A5 2017 NO Brand Android Oreo è disponibile in Italia : il firmware : L’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 raggiunge anche i Samsung Galaxy A5 2017 No Brand, dopo il rilascio per la versione Brandizzata Vodafone: i dettagli sul firmware.Dopo aver rilasciato il firmware con Oreo per la versione Brandizzata dall’operatore telefonico Vodafone, Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0 anche per i Galaxy A5 2017 SM-A520F NO Brand.Samsung Galaxy A5 2017 No Brand ...

Sbarca in Italia la beta Oreo su Huawei P8 Lite 2017 : link download e guida installazione : Pronta una strepitosa notizia: è partita la fase beta Oreo su Huawei P8 Lite 2017 in Italia. I possessori dello smartphone (senza troppe difficoltà) potranno chiedere di partecipare al programma di testing ufficiale. Dopo tanti avvistamenti e rumor relativi ad Android 8.0, ecco che il major firmware è alla portata di tutti in via sperimentale e a questo punto anche il rilascio definitivo non dovrebbe tardare. Cosa fare per avere la beta Oreo ...

Clima - Eurostat : nel 2017 aumentano le emissioni di CO2 in UE e Italia : Secondo i dati divulgati da Eurostat, le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla combustione di carburanti di origine fossile nell’Unione Europea nel 2017 sono salite dell’1,8% rispetto al 2016. Le emissioni di CO2 sono una delle principali cause del riscaldamento globale e contano per circa l’80% delle emissioni totali di gas serra. Le emissioni di biossido di carbonio sono salite nel 2017 nella maggioranza degli Stati ...

Galaxy A5 2017 Vodafone Android Oreo disponibile in Italia : link download firmware : Samsung ha iniziato effettivamente il rilascio di Android Oreo per il Galaxy A5 2017 brandizzato Vodafone in Italia: ecco il link per il download del firmware integrale e i dettagli.Circa una settimana fa vi avevamo informato che Samsung avrebbe iniziato molto presto a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo per i Galaxy A5 2017 brandizzati dall’operatore telefonico Vodafone.Samsung Galaxy A5 2017 l’aggiornamento ad Android ...

Irrompe Oreo su Samsung Galaxy A5 2017 : in Italia per Vodafone tramite XXU4CRD5 : Giornate particolarmente intense per i Samsung Galaxy A5 2017, che anche in Italia effettuano il passaggio all'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ottenendo il loro primo firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile di Google. Gli antesignani del processo corrispondono agli esemplari che portano il brand rosso dell'operatore Vodafone, che in queste ore stanno accogliendo il pacchetto basato sulla serie firmware A520FXXU4CRD5, con date ...