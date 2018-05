Istat | nel 2018 | crescita all' 1 | 4% ma produttività del lavoro aumenta della metà rispetto

Sicilia - nel mare avvIstate meduse pericolose : avvistate meduse pericolose nel mare in Sicilia. E' allarme per l'invasione di meduse nei mari italiani. 'Negli ultimi 10 anni gli avvistamenti di questi organismi gelatinosi lungo le coste sono ...

Pil - Istat : nel 2018 crescita a +1 - 4% : Roma, 22 mag. , askanews, Nel 2018 il prodotto interno lordo , Pil, è previsto crescere dell'1,4% in termini reali. E' quanto stima l'Istat nelle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018' Nel primo trimestre 2018 il Pil ha registrato un'ulteriore crescita congiunturale , +0,3% rispetto al trimestre precedente, prolungando cosi il ciclo favorevole iniziato ...

Istat : produzione nelle costruzioni -1 - 2% a marzo - su anno -4 - 7% : A marzo la produzione nelle costruzioni diminuisce dell'1,2% rispetto al mese precedente. Lo rileva l'Istat, sottolineando che il primo trimestre 2018 si chiude con una flessione congiunturale dell'1%.

Nel segno dell’Atletico Madrid : conquIstata la terza Europa League : Trionfo spagnolo in Europa. Festa grande per l’Atletico Madrid, che a Lione si impone sul Marsiglia per 3-0 e vince

Istat : nel 2018 crescita a ritmi moderati - segnali incertezza : Roma, 16 mag. , askanews, Gli indicatori disponibili per i primi mesi del 2018 segnalano la prosecuzione del recupero della crescita dell'economia italiana, pur se a ritmi moderati. Tuttavia, si profilano 'segnali di incertezza' legati all'evoluzione delle politiche commerciali di Stati Uniti e Cina, alla prosecuzione del processo di ...

Emma Marrone intervIstata nel numero 16 di Note : Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze, con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli di lettura, gli eventi e le mostre ...

Istat : cresce povertà assoluta - 5 milioni di persone nel 2017 : Roma, 9 mag. , askanews, Nel 2017 si aggravano le criticità legate alla disuguaglianza e alla povertà assoluta. Secondo la stima preliminare dell'Istat, la povertà assoluta coinvolgerebbe nel 2017 ...

L'Istat : nel 2017 in 1 - 1 milioni di famiglie non lavora nessuno : La mancata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, con il conseguente aumento dell'Iva, determinerebbe poi un impatto negativo sulla crescita del Pil pari allo 0,1%

+45 mila giovani occupati nel 2017 - Istat - : Roma, 9 mag. , askanews, Nel 2017 i giovani tra i 15 e i 34 anni occupati sono in aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente , +45mila, +1% gli uomini e +0,7% le donne, . La crescita è stata più ...

Napoli - studentessa in gita fuma spinello e cade da finestra/ Ultime notizie : “droga acquIstata in città” : studentessa lombarda cade in gita scolastica dopo spinello: bacino fratturato e due compagne denunciate. E' successo ad un'alunna di un istituto di Corbetta, in provincia di Milano(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:41:00 GMT)