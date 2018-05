Istat : crescita Pil all’1 - 4% : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Nel 2018 la crescita del Pil prevista si conferma all’1,4% in termini reali. Lo comunica l’ Istat . La crescita è sostenuta dall’andamento positivo della domanda interna (+1,5 punti percentuali il contributo al netto delle scorte). Il contributo dei consumi delle famiglie segnerebbe una lieve riduzione bilanciata dall’aumento di quello degli investimenti. Nell’anno corrente il ...

Pil - Istat : nel 2018 crescita a +1 - 4% : Roma, 22 mag. , askanews, Nel 2018 il prodotto interno lordo , Pil, è previsto crescere dell'1,4% in termini reali. E' quanto stima l' Istat nelle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018 ' Nel primo trimestre 2018 il Pil ha registrato un'ulteriore crescita congiunturale , +0,3% rispetto al trimestre precedente, prolungando cosi il ciclo favorevole iniziato ...

Istat : Furlan - più difficili crescita e lavoro senza grandi opere e cantieri aperti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la crescita , l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan nel suo intervento al Consiglio ...

Istat : nel 2018 crescita a ritmi moderati - segnali incertezza : Roma, 16 mag. , askanews, Gli indicatori disponibili per i primi mesi del 2018 segnalano la prosecuzione del recupero della crescita dell'economia italiana, pur se a ritmi moderati . Tuttavia, si profilano ' segnali di incertezza ' legati all'evoluzione delle politiche commerciali di Stati Uniti e Cina, alla prosecuzione del processo di ...

Dazi e Iva - per Bankitalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi , ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l' Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell' Istat , Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita ". Il vicedirettore generale di Bankitalia , Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

Istat : in rallentamento crescita Italia : 13.14 Nella nota sull'andamento dell'economia, l' Istat rileva che l'indicatore anticipatore resta su "livelli elevati, anche se si rafforzano i segnali di rallentamento ", in uno "scenario di minor intensità della crescita economica" ...

