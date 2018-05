Istat : Confesercenti - stop ad aumenti Iva sia priorità futuro governo (2) : (AdnKronos) – Con un incremento del Pil all’1,4, sottolinea Confesercenti , “l’Italia resta indietro di quasi un punto rispetto al ritmo di crescita (+2,3%) registrato dall’area euro, perdendo terreno anche in confronto ad alcuni paesi periferici come Spagna e Portogallo. Si confermano dunque le incertezze di una fase che, fra l’altro, dovrà affrontare anche il difficile passaggio della normalizzazione della ...

Istat : Confesercenti - stallo politico non risolve incertezze : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il clima di fiducia peggiora sensibilmente, e lo stallo politico sulla formazione del nuovo governo non aiuta a risolvere l’incertezza di fondo di imprese e famiglie”. Così l’Ufficio economico di Confesercenti commenta, in una nota, i della fiducia diffusi oggi da Istat. “Il peggioramento del clima – sottolinea – è dovuto, in primo luogo, ad una ripresa ancora troppo ...