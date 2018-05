Istat | Confesercenti | stop ad aumenti Iva sia priorità futuro governo 2

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) (AdnKronos) – Con un incremento del Pil all’1,4, sottolinea, “l’Italia resta indietro di quasi un punto rispetto al ritmo di crescita (+2,3%) registrato dall’area euro, perdendo terreno anche in confronto ad alcuni paesi periferici come Spagna e Portogallo. Si confermano dunque le incertezze di una fase che, fra l’altro, dovrà affrontare anche il difficile passaggio della normalizzazione della politica monetaria”. In questo momento delicato, aggiunge, “chiediamo al, qualunque sarà la soluzione istituzionale, di impegnarsi subito, nel primo Consiglio dei Ministri, nella sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Un intervento che richiede risorse, ma che è strettamente necessario. Perché se le aliquote Iva dovessero salire ancora, il prezzo che pagheremmo in termini di crescita sarebbe insostenibile. Il ...