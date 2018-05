Israele | primo impiego in combattimento di F-35

Israele - il comandante delle Forze aeree : “Compiuto il primo attacco al mondo con gli F-35” : Israele è stata la prima nazione al mondo a condurre un attacco con i cacciabombardieri “stealth”, cioè invisibili ai radar, F-35. L’aviazione israeliana dispone di nove F-35 operativi e ne ha ordinati in tutto 30. Il comandante delle Forze aeree, Amikam Norkin, ha rivelato questa mattina con una serie di tweet che gli F-35 sono stati usati durante...

Ambasciata Usa a Gerusalemme - oggi l'inaugurazione : primo scontri al confine tra Israele e la Striscia : Tel Aviv - Strade chiuse , massima vigilanza , grande dispiegamento di polizia in tutta la città, parte est compresa, quella a prevalenza araba. Gerusalemme è pronta all'inaugurazione dell'Ambasciata ...

In Israele c'è tanto azzurro. Viviani fa suo il primo sprint : A Tel Aviv, nella città dei piaceri e della movida, si divertono un sacco Elia Viviani e Rohan Dennis. Sono loro i volti di questo Giro 101 che scalpita e freme.Nella città gaudente, sono loro a godere: l'azzurro regala subito una vittoria di tappa all'Italia e l'australiano, che nella crono di Gerusalemme aveva masticato amaro, gustato il sapore della rosa fin quando non è arrivato come un bolide l'ultimo corridore, Tom Dumoulin, si prende una ...

Giro d'Italia 2018 - Meintjes primo in Israele. Grande caldo prima del via : La prima 'maglia rosa' è di Louis Meintjes. All'aeroporto internazionale di Tel Aviv il sudafricano del Team Dimension Data ha 'preceduto' di almeno ventiquattro ore Fabio Aru, Chris Froome e gli ...

"Abbiamo colpito noi la base siriana". Israele conferma al Nyt il primo attacco a obiettivi militari iraniani : Un funzionario militare israeliano ha confermato oggi al The New York Times che Israele ha compiuto il raid aereo della scorsa settimana su una base militare siriana. Secondo quanto riferito da questa fonte al giornalista del New York Times, Thomas Friedman, "era la prima volta che attaccavamo obiettivi iraniani, comprese strutture militari e soldati". Il funzionario ha anche osservato che il raid sulla base aerea T-4 vicino a Palmyra, nel ...