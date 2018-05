Israele bombarda con i super caccia F-35 | Siamo stati i primi al mondo

huffingtonpost

(Di martedì 22 maggio 2018) "Abbiamo compiuto due attacchi con aerei F35.ala farlo": lo ha rivelato oggi il comandante dell'aviazione israeliana gen. Amiram Norkin. In un incontro con comandanti delle forze di aviazione giunti a Herzlya (Tel Aviv) da 20 Paesi, Norkin ha anche precisato che nel recente attacco israeliano contro obiettivi militari iraniani in Siria 100 missili sonolanciati contro i jet israeliani, i quali sono però tornati indenni alle basi.Il gen. Norkin ha anche rivelato che nell'attacco del 10 maggio le forze iraniane dislocate in Siria hanno sparato verso le alture del Golan 32 razzi (e non 20, come affermato finora dalle autorità israeliane). "Quattro - ha detto - sonointercettati della nostra antiaerea, mentre gli altri sono caduti in aree che non sono sotto controllo israeliano".Un'alta fonte dell'aviazione israeliana, citata da Maariv, ...