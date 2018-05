Israele - attacco in Siria con F35 : 'Siamo i primi al mondo' : Israele ha compiuto due attacchi con aerei F35. ' Siamo stati i primi al mondo a farlo', ha rivelato il comandante dell'aviazione israeliana generale Amiram Norkin. In un incontro con comandanti delle forze di aviazione giunti a Herzlya , Tel Aviv, da 20 Paesi, Norkin ha ...

Israele - il comandante delle Forze aeree : “Compiuto il primo attacco al mondo con gli F-35” : Israele è stata la prima nazione al mondo a condurre un attacco con i cacciabombardieri “stealth”, cioè invisibili ai radar, F-35. L’aviazione israeliana dispone di nove F-35 operativi e ne ha ordinati in tutto 30. Il comandante delle Forze aeree, Amikam Norkin, ha rivelato questa mattina con una serie di tweet che gli F-35 sono stati usati durante...

Iran - 9 morti nell’attacco di Israele in Siria. E a Teheran parlamentari bruciano bandiere Usa : Nove persone hanno perso la vita nell’attacco lanciato nella notte da Israele in Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui i missili dello Stato ebraico diretti nella campagna di Kisweh, a sud di Damasco, non hanno colpito solo depositi e piattaforme missilistiche. L’ipotesi è che i morti siano guardie Iraniane rivoluzionarie o miliziani fedeli a Teheran. L’intervento militare è avvenuto ...

Israele e l'allarme Iran : "Vuole vendicarsi. L'attacco è imminente" : ... ma il comando dell'operazione è in prima persona delle 'Guardie della Rivoluzione', l'intraprendente braccio armato dell'Iran più deciso a una politica espansionistica. Il capo della forza speciale ...

Siria - missili contro basi militari ad Aleppo e Hama/ Ultime notizie : oltre 26 morti - attacco da Israele? : Siria, missili contro basi militari ad Aleppo e Hama: almeno 26 vittime tra combattenti pro-regime ed alcuni iraniani. L'attacco effettuato "probabilmente" da Israele.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:40:00 GMT)

Siria - nuovo attacco missilistico? USA ed Israele negano coinvolgimento : Ancora missili sulla Siria? [VIDEO] . L'annuncio è arrivato nel cuore della notte da parte della TV di Stato di Damasco, la contraerea sarebbe entrata in azione nella regione di Homs dove uno o più ...

Siria - nuovo attacco missilistico? USA ed Israele negano coinvolgimento Video : Ancora missili sulla Siria [Video]. L'annuncio è arrivato nel cuore della notte da parte della TV di Stato di Damasco, la contraerea sarebbe entrata in azione nella regione di Homs dove uno o più missili sarebbero stati intercettati e distrutti. Secondo i media locali, si tratta di un'aggressione in piena regola contro la base militare di al-Shayrat, gia' bersaglio del raid di Stati Uniti, Regno Unito e Francia [Video] dello scorso 14 aprile. Ma ...

L'attacco alla base iraniana di Tayfun - in Siria. Israele ammette : "Siamo stati noi a colpirla" : A riferirlo il giornalista del New York Times Thomas Friedman, che cita un funzionario israeliano. "Era prima volta che attaccavamo obiettivi iraniani, comprese strutture militari e soldati", dice al giornalista

"Abbiamo colpito noi la base siriana". Israele conferma al Nyt il primo attacco a obiettivi militari iraniani : Un funzionario militare israeliano ha confermato oggi al The New York Times che Israele ha compiuto il raid aereo della scorsa settimana su una base militare siriana. Secondo quanto riferito da questa fonte al giornalista del New York Times, Thomas Friedman, "era la prima volta che attaccavamo obiettivi iraniani, comprese strutture militari e soldati". Il funzionario ha anche osservato che il raid sulla base aerea T-4 vicino a Palmyra, nel ...

Attacco in Siria - il timore di Israele : restare da solo contro la crescente potenza militare dell’Iran a Damasco : GERUSALEMME – Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu appoggia fermamente gli attacchi aerei guidati dagli Stati Uniti contro la Siria per l’uso delle armi chimiche, fra i capi della sicurezza dello Stato ebraico si sta facendo rapidamente strada un timore. Che l’amministrazione Trump ritenga adesso terminato il suo lavoro in Siria e che lasci Israele da solo a fronteggiare i pericoli posti dalla crescente presenza militare ...

Attacco Siria - Israele e Turchia con Usa : 13.35 Israele definisce "legittima" l'azione militare degli Stati Uniti in Siria,affermando che il regime di Damasco continua le sue "azioni mortali". Lo ha affermato un funzionario dello Stato ebraico che ha voluto restare anonimo. Il placet all'operazione militare di Usa, Gran Bretagna e Francia contro la Siria arriva anche dalla Turchia. Il ministero degli Esteri di Ankara parla infatti in una nota di Attacco "appropriato".

Siria - raid su base Assad : replica ad attacco chimico a Duma?/ Usa “non siamo stati noi” : Putin accusa Israele : Siria, sospetto attacco chimico a Duma, ultime notizie: 10 morti, offensiva dell’esercito Siriano contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Missili contro base Siriana, "replica Usa"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:38:00 GMT)