Irrigazione del prato | kit e impianto

Parte in bicicletta la 17ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione : In ideale collegamento con il Giro d’Italia, sarà la bicicletta la protagonista del primo week-end della 17ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione che, per iniziativa di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), vedrà lo svolgersi di centinaia di eventi dal 19 al 27 Maggio prossimi lungo tutta la Penisola. Appuntamento principe sarà, domenica 20 Marzo, la ...

Presentata a Roma la settimana nazionale della bonifica e dell’Irrigazione : la novità è “Terrevolute” : Si terrà, dal 19 al 27 Maggio prossimi, la tradizionale settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, annualmente promossa dall’Associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) e giunta alla 17° edizione; lo slogan di quest’anno (“POLITICHE DELL’ACQUA, MOTORE DI VITA ED INVESTIMENTO PER L’ECONOMIA. I CONSORZI DI bonifica PROTAGONISTI PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI”) si inserisce ...