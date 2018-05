Iran | Mogherini a Pompeo | “Non ci sono alternative ad accordo”

Iran - Mogherini : in piedi misure Ue per salvare accordo su nucleare : Iran, Mogherini: in piedi misure Ue per salvare accordo su nucleare Iran, Mogherini: in piedi misure Ue per salvare accordo su nucleare Continua a leggere L'articolo Iran, Mogherini: in piedi misure Ue per salvare accordo su nucleare proviene da NewsGo.

Iran : Mogherini - Ue vuole salvare intesa : ANSA, - BRUXELLES, 15 MAG - "L'unione europea è determinata a salvare l'accordo nucleare Iraniano, stiamo mettendo in piedi una serie di misure per mantenere l'accordo". Lo ha annunciato l'Alto ...

Mogherini : in piedi misure per salvare l'accordo con l'Iran sul nucleare : "L'Unione europea è determinata a salvare l'accordo nucleare iraniano, stiamo mettendo in piedi una serie di misure per mantenere l'accordo", ha annunciato l'Alto rappresentante per la politica ...

Mogherini : con Iran incontro costruttivo : 16.32 Colloquio "buono e costruttivo" tra il ministro degli Esteri Iraniano Zarif e l'Alto Rapppresentante della Politica Estera Ue Mogherini, a Bruxelles. "L'Unione europea è determinata a garantire l'accordo sul nucleare Iraniano, essenziale per la sicurezza e parte fondamentale per la non proliferazione delle armi nucleari",spiega Mogherini. Concetto ribadito anche dal presidente del Consiglio Ue Tusk,in vista del vertice di Sofia:"Vorrei ...

Iran - accordo sul nucleare : incontro "costruttivo" tra Mogherini e Zarif : Nel frattempo l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini e il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif hanno fatto sapere di avere avuto un incontro "costruttivo e piacevole" ...

Mogherini : l'UE manterrà l'accordo sul nucleare con l'Iran - : "Il mondo oggi è nel caos… e lo scontro sembra prevalere sulla razionalità… Per prevenire la diffusione dei conflitti, contenere le tensioni, preservare ciò che funziona ancora, è quello che ...

Nucleare Iran - Mogherini : conseguenze disastrose se cade l'accordo : La responsabile della politica estera e di sicurezza Ue: "Nessun Paese da solo può distruggerlo", sull'accordo con Teheran "ci sono comportamenti da bulli"

Mogherini : Ue preservi accordo con Iran : Lo ha detto l'Alto rappresentate per la Politica Estera Ue Mogherini,a proposito dell'uscita degli Usa. "Se domani l'accordo non ci fosse più, le conseguenze sarebbero disastrose", aggiunge. "Le ...

Mogherini : Ue preservi accordo con Iran : 15.54 "Abbiamo la responsabilità e il dovere di fare tutto quello che possiamo per preservare l'accordo sul nucleare con l'Iran. Nessun Paese da solo può abbandonare o distruggere l'accordo". Lo ha detto l'Alto rappresentate per la Politica Estera Ue Mogherini,a proposito dell'uscita degli Usa. "Se domani l'accordo non ci fosse più, le conseguenze sarebbero disastrose", aggiunge. "Le soluzioni si trovano solo nell'arte del compromesso",i ...

Iran - Mogherini : no dati su violazione : 14.08 "Per il momento non ho visto argomenti del premier Netanyahu su violazioni da parte dell'Iran dei suoi impegni nucleari nell'ambito dell'accordo". Lo ribadisce l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. "Se qualsiasi Paese ha informazioni di non conformità, di qualsiasi tipo" le "dovrebbe convogliare ai meccanismi legittimi riconosciuti, all'Aiea e alla Commissione congiunta per il monitoraggio, che presiedo. Abbiamo meccanismi per ...

Mogherini : patti Iran - no dubbi Netanyahu : 0.18 "Da quello che abbiamo visto dalla sua esposizione, il primo ministro (israeliano) Netanyahu non ha messo in dubbio l'adempimento dell'Iran" all'accordo sul nucleare, perché quest'ultimo "non è basato su buona fede o fiducia, ma su impegni concreti, meccanismi di verifica e una rigido monitoraggio dei fatti" che certificano come "l'Iran rispetti pienamente i patti". Lo ha affermato in una nota l'alto rappresentante per la politica estera ...

Iran : Mogherini - abbiamo già un accordo : ANSA, - BRUXELLES, 25 APR - C'è un accordo con l'Iran e per ora è l'unico" e "sta funzionando, impedisce Teheran di sviluppare armi nucleari". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ...

Iran : Mogherini - abbiamo già un accordo : BRUXELLES, 25 APR - C'è un accordo con l'Iran e per ora è l'unico" e "sta funzionando, impedisce Teheran di sviluppare armi nucleari". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini commentando con ...

Iran : Mogherini - abbiamo già un accordo : ANSA, - BRUXELLES, 25 APR - C'è un accordo con l'Iran e per ora è l'unico" e "sta funzionando, impedisce Teheran di sviluppare armi nucleari". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ...