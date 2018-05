“Io come Padre Pio” Fabrizio Corona | ma che dici? Le parole choc dell’ex paparazzo

Amete Debretzion : “Io 30 anni fa come Rosa Parks : sul bus mi gridarono di lasciare il posto ai bianchi” : Qualcuno, trent’anni fa, l’ha paragonata a Rosa Parks, la donna afroamericana che nel 1955 si rifiutò di cedere il posto a un bianco su un autobus dell’Alabama. È Amete Debretzion, originaria dell’Eritrea, che nel maggio del 1988, a Roma, fu vittima di un caso di razzismo che fece scalpore: «Basta con i negri, lasciate il posto ai bianchi» le disse...

Cristiano Malgioglio : “Io - doppiatore di un cane forse perché recito come una cagna. Il Grande Fratello? Non c’è un ca*** di combinato” : Ma lo sa che lei è un bel … volpino? Cristiano Malgioglio non si ferma più. Il popolare cantautore è finito perfino in un film. Dal 10 maggio, infatti, potremo ascoltare Malgioglio mentre doppia il co-protagonista di Show Dogs, un bellissimo volpino bianco e marrone, ex star delle passerelle canine più importanti al mondo, di nome Felipe. “Quando mi hanno chiamato ero titubante perché per doppiare un cane devi amare gli animali”, spiega ...

Governo - Mattarella : “Io come un arbitro imparziale - ma serve correttezza da parte dei giocatori” : “Quando sono stato eletto dopo aver giurato alla Camera mi sono paragonato a un arbitro imparziale, e ho ricevuto un applauso. Poi ho aggiunto che l’arbitro deve essere aiutato dai giocatori: è seguito un altro applauso, con un po’ di sorpresa, ma un arbitro può condurre bene la partita se ha un certo aiuto di correttezza dai giocatori”. A dirlo il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricevendo i giocatori della Juve e del ...

Crotone - Simy : “Io come Ronaldo? Ci ho provato” : “Un gol in rovesciata come quello di Cristiano Ronaldo? Una rete da attaccante. Io ci ho provato, è andata bene e sono contento perchè questo è un punto importante per il Crotone. La rete la dedico alla squadra e alla mia famiglia”. Così l’attaccante del Crotone Simy, che in acrobazia ha segnato la rete che ha bloccato la Juventus sull’1-1. “La lotta scudetto non ci riguarda – ha aggiunto il nigeriano ai ...

Forza Italia - Romani nemmeno capogruppo : “Io come l’araba fenice - ma voi non sapete nemmeno che cazzo è…” : “Io sconfitto? Sono morto e risorto tante di quelle volte, avete presente l’araba fenice, ma voi non sapete nemmeno chi cazzo sia l’araba fenice”. Lo ha detto Paolo Romani all’uscita dalla riunione di Forza Italia per eleggere il capogruppo in Senato. “I Forza Italia si spaccherà? “macché, vi scomponete voi” risponde ai giornalisti. L'articolo Forza Italia, Romani nemmeno capogruppo: “Io come ...