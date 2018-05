Intestino | la salsa di pomodoro cotta lo mantiene in salute

dilei

(Di martedì 22 maggio 2018) Ladifa bene all’e loin, grazie alla presenza del licopene. Lo svela una ricerca dell’Universitat Politècnica di València, che ha messo in luce le proprietà benefiche del sugo di. Questo piatto base della cucina mediterranea sarebbe benefico per tutto il nostro corpo e in particolare per l’, dove risiede il microbioma. Che l’ortaggio rosso facesse bene lo sapevamo già, ma la ricerca spagnola sottolinea come la cottura possa dare un maggiore sprint alle sostanze nutritive che si trovano nella sua deliziosa polpa. Ricco di antiossidanti, perfetto contro il colesterolo e ottimo per chi è a dieta, ilviene mangiato in moltissimi modi diversi, ma il migliore, a quanto pare, è quello sotto forma di. Il processo di cottura infatti non solo è in grado di conservare il licopene, la sostanza ...