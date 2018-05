International Mini Meeting La nuova MINI 3 porte e le sue antenate

gqitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) Migliaia di appassionati sono accorsi da tutto il mondo in Portogallo, nella splendida cornice di Praia de Mira, per partecipare al 40°(dal 17 al 21 maggio). Ovviamente, tutti a bordo del loro gioiello, che fosse unadella prima generazione del 1959 o un modello anni Settanta o una nuovissimaCountryman. Chi scrive lo ha fatto a bordo della, anche se macinando meno chilometri dei tanti supr dello storico marchio che per cinque giorni si sono allegramente accampati tra le dune e l’Oceano. Chilometri sufficienti, comunque, per testare l’ultima versione della John Cooper Works S. Siamo quindi partiti da Sintra, vicino a Lisbona e abbiamo messo alla prova la 3a benzina con cambio manuale a 6 rapporti, che subito ha esibito le sue notevoli performance in autostrada. Scattante, briosa, con un assetto ...