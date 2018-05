Infortuni | Veneto | in Consiglio regionale ricevuta delegazione lavoratori metalmeccanici

Infortuni : Anci Veneto - noi sindaci pronti a fare la nostra parte : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - L’Anci Veneto, con il vicepresidente Angelo Tosoni, ha partecipato oggi al tavolo sulla sicurezza convocato in Regione del Veneto dal presidente Zaia a cui hanno partecipato associazioni di categoria, sindacati e i principali stakeholder del territorio. “Il tavolo è un

Infortuni : Veneto - il 26 maggio manifestazione regionale per ‘sicurezza sul lavoro’ : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Sabato 26 maggio una grande manifestazione regionale a Padova segnerà l’avvio di un’ampia iniziativa di Cgil Cisl Uil del Veneto per affermare il diritto alla sicurezza sul lavoro in tutti i comparti e le imprese della regione. Lo hanno annunciato i Segretari Generali delle tre confederazioni venete, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco in una conferenza stampa svoltasi ...

Infortuni : Veneto - il 26 maggio manifestazione regionale per 'sicurezza sul lavoro' : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) - Sabato 26 maggio una grande manifestazione regionale a Padova segnerà l’avvio di un’ampia iniziativa di Cgil Cisl Uil del Veneto per affermare il diritto alla sicurezza sul lavoro in tutti i comparti e le imprese della regione. Lo hanno annunciato i Segretari Generali

Infortuni : Pd Veneto - pochi ispettori - Spisal impotente : Padova, 15 mag. (AdnKronos) - "Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro in Veneto e con il conto delle morti bianche più alto d’Italia – da inizio anno sono 29 le persone decedute sul posto di lavoro – ieri il presidente della Regione Luca Zaia ha fatto un annuncio dei suoi affermando di voler convocare