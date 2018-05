Inferno sull’autostrada | 3 morti carbonizzati

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Vicenza, 22 mag. (AdnKronos) – Tre. E’ il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo mezzogiorno sull’autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza. Da una prima ricostruzione, una colonna di mezzi fermi per un precedente incidente avvenuto qualche centinaio di metri più avanti è stata tamponata da un camion. Dopo l’urto tre auto hanno preso fuoco. Il guidatore di una delle tre vetture è riuscito a scendere mentre due occupanti di un’auto e il conducente dell’altra sono rimasti bloccati. I vigili del fuoco di Lonigo e Vicenza hanno spento il rogo delle tre vetture, niente da fare purtroppo per gli occupanti. Il conducente riuscito a scendere dall’auto in fiamme è stato soccorso e portato in ospedale dal suem 118. Quattro i feriti nel primo incidente dove ...