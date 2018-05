Inferno sull' A31 | auto in fiamme dopo lo schianto | 4 morti carbonizzati | anche padre e

Inferno sull'autostrada - 3 morti carbonizzati : Vicenza, 22 mag. (AdnKronos) - Tre morti carbonizzati. E' il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo mezzogiorno sull'autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza. Da una prima ricostruzione, una colonna di mezzi fermi per un p

Inferno sull’autostrada - 3 morti carbonizzati : Vicenza, 22 mag. (AdnKronos) – Tre morti carbonizzati. E’ il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo mezzogiorno sull’autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza. Da una prima ricostruzione, una colonna di mezzi fermi per un precedente incidente avvenuto qualche centinaio di metri più avanti è stata tamponata da un camion. Dopo l’urto tre auto hanno ...

Inferno sull'autostrada - 3 morti carbonizzati : Tre morti carbonizzati. E' il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo mezzogiorno sull'autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione ...

Fabrizio Corona torna a parlare - la verità sull’arresto : “ecco come mi riportarono nell’Inferno di San Vittore” : Fabrizio Corona e quel giorno di due anni fa in cui lo riportarono in prigione, l’ex re dei paparazzi torna a parlare ai giornali dopo il suo rilascio Instagram @adelet_official Fabrizio Corona due anni fa fu arrestato, dopo che nel controsoffitto della casa della sua assistente Francesca Persi vennero ritrovati circa due milioni di euro. L’ex Re dei Paparazzi venne così riportato in prigione con l’accusa di intestazione ...

Strage sulle Alpi - 14 morti : 7 italiani/ Sopravvissuto : "Ho capito cos'è l'Inferno" : Tragedia in Svizzera: 5 Alpinisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 6 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio: sono tutte vittime italiane(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:45:00 GMT)

Roma - gli attori sulla scena che leggono l’Inferno di Dante? I senzatetto. “Chi meglio di loro può raccontarne le pene?” : Uno squarcio nell’immaginario collettivo. Una serata di irruenta umanità, durante la quale si frantuma il pregiudizio artificioso. Guardandoli sulla scena i quattro senzatetto, protagonisti sabato 21 aprile al Teatro Patologico di una kermesse sull’Inferno dantesco, si ha la misura di quanto inganno si celi dietro gli stereotipi. Per figurarseli Domenica, Angelo, Antonello e Giuseppe, rispettivamente nei ruoli di Francesca da Rimini, Pier della ...

Savona - le immagini del bus in fiamme in galleria. Due giorni di Inferno sull’A10 tra code e disagi : Sono stati circa 11 i chilometri di coda quelli registrati sabato sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia dove il tratto tra Savona e Spotorno, in direzione ponente, da venerdì è interessato da forti incolonnamenti dovuti ai lavori di ripristino dopo l’incendio che ha riguardato un pullman turistico all’interno della galleria Fornaci, al chilometro 50. Per permettere i lavori è stato deviato il traffico su una sola corsia, con conseguenti ...

Inferno di lamiere sull'A1. LE FOTO : Cronaca. Un incidente stradale ha messo in ginocchio i collegamenti autostradali tra le province di Napoli e Caserta. Un tamponamento ha infatti bloccato la circolazione lungo la direzione Nord dell'...

Le parole del papa sull’Inferno - oltre le smentite del Vaticano : Il papa avrebbe detto a Eugenio Scalfari che non esiste l’inferno. La sala stampa del Vaticano ha smentito. Ma quelle parole non sono così lontane dalle idee di Francesco. Leggi

Inferno sulla A4 - morta una donna. L’auto con a bordo il figlio è rimasta schiacciata tra due tir. Per i soccorritori una scena terribile : terribile incidente sulL’autostrada A4 Milano – Torino. Per cause ancora da accertare una donna è morta e il figlio, di 17 anni, è rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi, del tutto inutili per la donna morta sul colpo. La viabilità ha subito forti rallentamenti con più di 4 km di fila. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Novara Est. Le condizioni del ragazzo sarebbero piuttosto gravi. A quanto si apprende ...