India | la chiamano la “madre che abbraccia” | ha toccato oltre 32 milioni di persone

newsgo

: RT @globalistIT: #India, la chiamano la '#madrecheabbraccia': ha toccato oltre 32 milioni di persone - PaolaGigante62 : RT @globalistIT: #India, la chiamano la '#madrecheabbraccia': ha toccato oltre 32 milioni di persone - globalistIT : #India, la chiamano la '#madrecheabbraccia': ha toccato oltre 32 milioni di persone - nadialbert : In India una bambina può morire di violenza, ma anche di disinteresse. È mortale anche se, apparentemente, non imme… -

(Di martedì 22 maggio 2018), lala “madre che abbraccia”: ha32diLaMahatma, come Gandhi, ma lei preferisce essere conosciuta come Amma Mata, “madre Mata”. Ha fedeli in tutto il mondo, dall’Autralia alla Svizzera L'articolo, lala “madre che abbraccia”: ha32diproviene da NewsGo.