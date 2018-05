India 16enne chiede lo stipendio al capo | lui la strangola e fa pezzi il suo corpo

India - 16enne stuprata e bruciata viva : 23.40 Un'altra adolescente, la terza in una settimana, è stata violentata e bruciata viva nel distretto di Sagar, nello Stato di Madhya Pradesh. L'omicida è un 28enne, che è stato arrestato. E' entrato in casa della ragazza quando era da sola e l'ha stuprata. Quando la 16enne ha minacciato di raccontare tutto a suo padre, il giovane l'ha cosparsa di cherosene e le ha dato fuoco. L'adolescente è morta immediatamente.

India - GURU STUPRATORE/ Bapu Asaram condannato all'ergastolo per violenza sessuale su una 16enne : Uno dei GURU induisti più noti al mondo, con centri di spiritualità in molte nazioni, è stato condannato all'ergastolo per lo stupro di una giovane 16enne, episodio accaduto 5 anni fa(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:59:00 GMT)