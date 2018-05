India | 10 morti e altri 2 contagiati da Nipah | virus dei pipistrelli

Virus Nipah in India : 5 morti e quasi 100 persone in quarantena : A causa del Virus Nipah, trasmesso dai pipistrelli della frutta, almeno 5 persone sono morte e quasi un centinaio sono state messe in quarantena nel sud dell’India. Le autorità dello Stato del Kerala hanno reso noto che sono state “rintracciate 94 persone che erano venute in contatto con coloro che sono morti e sono state messe in quarantena come precauzione“. L'articolo Virus Nipah in India: 5 morti e quasi 100 persone in ...

Virus Nipah : numerosi morti in India - si teme un’epidemia : Sarebbero almeno 9 le vittime in Kerala causate dal Virus Nipah, di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una delle 8 malattie più pericolose emergenti nel pianeta. Il ministro della Sanità del Kerala ha dichiarato di avere l’intervento del governo centrale per scongiurare una possibile epidemia. Il Virus Nipah è catalogato come Virus RNA (a singolo filamento negativo) ...

India - camion si ribalta : 19 morti e 6 feriti : Un camion si e’ ribaltato oggi in India uccidendo 19 persone, inclusi tre adolescenti, che sono state travolte da sacchi di cemento caduti dall’automezzo al momento dell’incidente: lo riportano i media del Paese, che citano la polizia. Altre sei persone sono rimaste ferite. Tra le vittime, tutti lavoratori che si recavano nei campi, ci sono anche 12 donne. L’incidente è avvenuto sull’autostrada nello Stato di ...

Crolla cavalcavia in India - decine di auto travolte : 19 morti : Almeno 19 persono sono rimaste uccise a Varanasi, in India, nel crollo di un cavalcavia. La tragedia nello Stato di Uttar Pradesh, a nord del Paese. Secondo le autorità locali i feriti sono più di 30, metà dei quali versa in...

India - crolla cavalcavia : 19 morti : Nuova delhi, 16 mag. (AdnKronos) – Almeno 19 persone sono state uccise nel crollo di un cavalcavia in costruzione nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti sono più di 30, metà dei quali seriamente.L’incidente è avvenuto quando due enormi travi del cavalcavia in costruzione vicino alla stazione centrale della città, in cui si trova ...

India - 25 morti in scontri durante voto : ANSA, - NEW DELHI, 16 MAG - E' di almeno 25 morti il bilancio degli incidenti che hanno accompagnato da lunedì nello Stato orientale di West Bengala le elezioni per i panchayat , consiglio di ...

India - crolla cavalcavia : 18 morti : ANSA, - NEW DELHI, 16 MAG - Il crollo di un cavalcavia in costruzione nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, ha causato ieri la morte di almeno 18 persone ...

India - crolla struttura : almeno 18 morti : 02.18 almeno 18 persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite nel crollo di un cavalcavia in costruzione a Varanasi, città santa nello stato settentrionale di Uttar Pradesh solcata dal fiume Gange. Ne da notizia l'agenzia Ians. Al momento del crollo molte auto e un numero imprecisato di persone si trovavano sotto la struttura e secondo un portavoce della città il bilancio delle vittime potrebbe aumentare a mano a mano che saranno rimosse ...

Forte maltempo in India : almeno 84 morti : Sono almeno 84 le vittime dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sugli stati Indiani dell’Uttar Pradesh, del Bengala Occidentale, dell’Andhra Pradesh, e del Telangana. Violente piogge e forti venti, con raffiche a oltre 100 km/h, hanno sferzato anche Nuova Delhi. In Uttar Pradesh, in particolare, hanno perso la vita 52 persone e altre 131 sono rimaste ferite. Nell’aeroporto internazionale di Nuova Delhi, in poche ore ...

India - tempeste sabbia e bufere : 41 morti : 02.45 tempeste di sabbia e bufere che hanno investito il nord dell'India hanno ucciso almeno 41 persone e causato gravissimi danni e disagi. Nell'Uttar Pradesh, dove ci sono stati 18 morti, le tempeste hanno abbattuto muri, alberi e piloni elettrici. Altre 12 vittime si contano nel Bengala occidentale, nove nell'Andhra Pradesh e due due nella capitale New Delhi, dove i venti a oltre 100 km/h hanno imposto nel locale aeroporto la deviazione di ...

Ondata di maltempo in India : 12 morti nell’Uttar Pradesh - alcuni colpiti da fulmini : In India almeno 12 persone hanno perso la vita a causa dell’Ondata di maltempo che ha investito lo Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh: alcune vittime sono decedute dopo essere state colpite da fulmini, altri sono morti a seguito di crollo di alberi o di pali della luce. Oltre 125 persone sono morte e altre 300 sono rimaste ferite la scorsa settimana. Le autorità Indiane hanno diramato allerta meteo per 13 Stati. L'articolo ...