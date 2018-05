Incontro Salvini-Di Maio | c' è Conte

In corso Incontro Conte-Di Maio-Salvini : Mattarella incontra i presidenti delle Camere e rimanda a domani ogni decisione. Affiorano dubbi sul curriculum del possibile premier, i pentastellati reagiscono alle accuse

Nuovo governo - Mattarella vede Fico e Casellati. In corso Incontro Conte-Di Maio-Salvini : Tale articolo, ha ricordato il capo del Quirinale, prevede che il premier diriga la politica generale del governo e ne sia responsabile. Deve inoltre mantenere l'unità di indirizzo politico ed ...

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe in corso un incontro tra i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e Giuseppe Conte, il premier indicato dal capo politico dei 5 Stelle. L'incontro si starebbe tenendo lontano da Montecitorio, proprio per evitare la ressa di cronisti e cameraman.

Governo M5s-Lega - Rampelli : “Incontro con Salvini? Fratelli d’Italia non entra in maggioranza” : “Fdi in maggioranza? Mi sembra di no, non abbiamo partecipato a nulla, né alla stesura del contratto di Governo né alla scelta del presidente del Consiglio, che mi pare sia un esterno, di area M5S, non eletto dai cittadini”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Fabio Rampelli, commenta l’incontro avvenuto stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo ...

Matteo Salvini dopo l'Incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

Incontro Salvini-Meloni : pronto un ministero per FdI? : In attesa di essere ricevuti dal Capo dello Stato rispettivamente alle 17:30 e alle 18:00, sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini stanno trascorrendo a Montecitorio le ore che li separano dall'Incontro con Sergio Mattarella che potrebbe essere, finalmente, decisivo per la formazione del governo dopo tutti i vai e vieni dal Quirinale degli ultimi 77 giorni.In particolare voci di corridoio dicono che mentre Di Maio ha lavorato con il suo staff ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - faccia a faccia alla Camera prima dell'Incontro con Mattarella : faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti nel primo pomeriggio a Montecitorio, dopo uno scambio di chiamate in mattinata, in vista delle consultazioni che si terranno nel pomeriggio al Quirinale. Di Maio, negli uffici del M5S, ha visto alcuni fedelissimi, tra questi Laura Castelli, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli.

Consultazioni - Mattarella convoca M5s alle 17.30 e Lega alle 18. Incontro Salvini-Meloni : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – incontro questa mattina tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla Camera. Una "lunga e cordiale chiacchierata in vista delle consultazioni di oggi pomeriggio al Colle", si apprende da fonti leghiste.

Consultazioni - Mattarella convoca M5s alle 17.30 e Lega alle 18. Incontro Salvini-Di Maio : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

“Abbiamo il premier e i ministri”. L’annuncio di Salvini dopo un Incontro con Di Maio : “Stamattina abbiamo chiuso l’accordo sul premier e sulla squadra di ministri”. Ad affermarlo Matteo Salvini dopo aver incontrato di nuovo, questa mattina a Roma, Luigi Di Maio. Queste erano infatti le ultime ore per trovare la condivisione del nome del premier prima di andare a riferire domani da Mattarella. Il capo dello Stato ha così convocato i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Le delegazioni delle due forze ...

