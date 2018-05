Incidente aereo a Cuba | morta una delle 3 sopravvissute

Incidente aereo a Cuba : la vittima italiana è Carmen Zambrano : Carmen Silva Zambrano Rosa, 50 anni, Cubana naturalizzata italiana dopo il matrimonio con Massimo Navaro, 58 anni, ha perso la vita nell’Incidente aereo verificatosi venerdì a Cuba: il suo nome figura nella lista dei passeggeri fornita dalle autorità Cubane. Viveva a Cilavegna (in Lomellina, in provincia di Pavia) con il marito, titolare di una piccola impresa edile. L'articolo Incidente aereo a Cuba: la vittima italiana è Carmen Zambrano ...

