Incendio in un bar | la polizia salva 20 persone

Diciotto persone sono morte e cinque ferite a causa di un incendio scoppiato in un bar karaoke di Yingde, una città del sud della Cina, poco dopo la mezzanotte del 24 aprile. Un uomo di 32 anni è stato arrestato