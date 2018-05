“In terapia intensiva” Musica italiana in ansia | è Vasco Rossi a dare la notizia del suo

caffeinamagazine

(Di martedì 22 maggio 2018) Un malore lo ha colpito durante le prove a Lignano Sabbiadoro in vista del pmo tour di, il “NonStop”: laè stata data dall’entourage dello stesso rocker di Zocca per mezzo di un post pubblicato sul sito ufficiale. ”Durante le prove delNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato inintensiva all’Ospedale di Udine”, si legge nella nota. “Il bassista, pertanto, non potràà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour. Il commento di: ‘Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all’ospedale… Mi auguro che si riprenda al più presto possibile”. Al momento non si hanno notizie né sulle condizioni dell’artista, né sulla natura del malore che l’ha ...