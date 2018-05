In Svizzera ci sono più posti di lavoro disponibili che disoccupati

Svizzera - tragedia sulle Alpi. “La guida era esperta. I clienti insistono per partire anche se non ci sono le condizioni” : “Conoscevo Mario Castiglioni da quarant’anni. Abbiamo fatto il corso per diventare guide alpine insieme. Era molto esperto”. Per Fabio Lenti, guida alpina e responsabile tecnico della XIX Delegazione Lariana di Soccorso Alpino, c’era una persona tutt’altro che impreparata alla guida del gruppo di scialpinisti che hanno passato la notte tra 29 e 30 aprile in una tormenta di neve vicino alla Pigna d’Arolla, lungo la Haute Route, un itinerario ...

Svizzera - tragedia sulle Alpi. “La guida era esperta. I clienti fanno pressioni per partire anche se non ci sono le condizioni” : “Conoscevo Mario Castiglioni da quarant’anni. Abbiamo fatto il corso per diventare guide alpine insieme. Era molto esperto”. Per Fabio Lenti, guida alpina e responsabile tecnico della XIX Delegazione Lariana di Soccorso Alpino, c’era una persona tutt’altro che impreparata alla guida del gruppo di scialpinisti che hanno passato la notte tra 29 e 30 aprile in una tormenta di neve vicino alla Pigna d’Arolla, lungo la Haute Route, un itinerario ...

"Ho 104 anni e sono perfettamente lucido - ma sono stanco di vivere. Vado a morire in Svizzera" : All'età di 104 anni, il botanico ed ecologista David Goodall è il più anziano scienziato e accademico dell'Australia; è mentalmente perfettamente lucido, ha ancora una cattedra, non ha malattie terminali, né dichiara di soffrire di depressione profonda. Eppure ha deciso di morire, e ha annunciato che lo farà nei prossimi giorni in una clinica per la morte assistita a Basilea, in Svizzera.Mentalmente ...

Svizzera - alpinisti sorpresi dal maltempo : 6 morti - cinque sono italiani : La dinamica della tragedia - E' stata la guida Mario Castiglioni a morire per prima, precipitando dalle rocce mentre cercava di ritrovare la strada per il rifugio de Vignettes dopo che il gruppo è ...

Svizzera - tragedia su Alpi : morti 5 alpinisti italiani/ Superstite “non sono riuscito a salvare i miei amici” : tragedia in Svizzera: 5 Alpinisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 6 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio: sono tutte vittime italiane(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:50:00 GMT)

Strage sulle Alpi : 10 alpinisti morti tra Italia - Svizzera e Francia. 5 sono italiani : Si tratta di Mario Castiglioni, 59 anni, Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello Alberti, di 53 anni e sua moglie Gabriella Bernardi di 52, intrappolati nella nella zona del monte Monch -

Strage sulle Alpi : 10 alpinisti morti tra Italia - Svizzera e Francia. 4 sono italiani : Si tratta di Mario Castiglioni, 59 anni, Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello Alberti, di 53 anni e sua moglie Gabriella Bernardi di 52, intrappolati nella nella zona del monte Monch -

Australia - scienziato di 104 anni vuole morire “sto bene - ma sono troppo vecchio“/ Nuova eutanasia in Svizzera : Uno scienziato Australiano ha chiesto l'eutanasia perché troppo vecchio: ha 104 anni, ma è sano, non soffre di alcuna malattia e lavora ancora. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:21:00 GMT)

Svizzera - i 4 alpinisti morti assiderati sono tutti italiani - : Facevano parte di un gruppo rimasto bloccato da una tempesta a 3100 metri mentre percorreva il tragitto da Chamonix a Zermatt nel Canton Vallese. Altre 5 persone sono in condizioni gravissime

Svizzera - i 4 alpinisti morti assiderati sono tutti italiani : Svizzera, i 4 alpinisti morti assiderati sono tutti italiani Facevano parte di un gruppo rimasto bloccato da una tempesta a 3100 metri mentre percorreva il tragitto da Chamonix a Zermatt nel Canton Vallese. Altre 5 persone sono in condizioni gravissime Parole chiave: ...

Svizzera : i 4 morti sulle Alpi sono italiani : Le 4 vittime della tragedia verificatasi ieri sulle Alpi svizzere tra la Pigne d’Arolla e il Mont Collon, mentre si trovavano sulla Haute Route Chamonix-Zermatt, sono tutte di nazionalità italiana. Oltre alla guida Alpina Marco Castiglioni, 59 anni, le altre tre vittime sono tutte bolzanine: si tratta di Marcello Alberti, 53 anni, Gabriella Bernardi, 52 anni, Elisabetta Paolucci, 44 anni. L'articolo Svizzera: i 4 morti sulle Alpi sono ...

'Sto bene - ma sono stanco di vivere'. Noto botanico a 104 anni sceglie l'eutanasia in Svizzera : ... è Exit International, per la quale è ingiusto 'che i più anziani e meritevoli cittadini siano obbligati a compiere un viaggio dall'altra parte del mondo per morire con dignità'. Un essere umano, ...