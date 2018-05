Nuovo governo - Mattarella vede Fico e Casellati. In corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Tale articolo, ha ricordato il capo del Quirinale, prevede che il premier diriga la politica generale del governo e ne sia responsabile. Deve inoltre mantenere l'unità di indirizzo politico ed ...

Governo : in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in corso un incontro tra i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e Giuseppe Conte, il premier indicato dal capo politico dei 5 Stelle. L’incontro si starebbe tenendo lontano da Montecitorio, proprio per evitare la ressa di cronisti e cameraman. L'articolo Governo: in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - incontro Di Maio-Salvini alla Camera : trattative in corso per scegliere il nome del premier : E’ cominciato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L'articolo Governo, incontro Di Maio-Salvini alla Camera: trattative in corso per scegliere il nome del premier proviene da Il Fatto Quotidiano.

GOVERNO M5S-LEGA - DI MAIO-SALVINI : INCONTRO IN corso/ Diretta live : prima riunione su contratto e programma : GOVERNO Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:01:00 GMT)

Concluso con successo il corso di educazione stradale a cura dell'associazione Motoincontro Fabio Celaia : UMWEB, Perugia. Si è Concluso ieri il corso di educazione stradale tenuto dall'associazione Motoincontro Fabio Celaia, patrocinato dal Comune di Perugia, agli studenti dell'ITET Aldo Capitini Perugia. ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il Pd : 11.05 - Il colloquio a Montecitorio è iniziato. La delegazione del Partito Democratico è composta da Maurizio Martina, Graziano Delrio, Matteo Orfini e Andrea Marcucci.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @pdnetwork. Al termine dell'incontro le dichiarazioni saranno trasmesse in diretta sul canale satellitare e la WebTv della Camera: https://t.co/3IiizWHydO ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il M5S : Ore 18:00 - La delegazione del MoVimento 5 Stelle composta da Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera Danilo Toinelli e Giulia Grillo è arrivata a Montecitorio per incontrare Roberto Fico.Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il Pd : Martedì 24 aprile, ore 14:28 - Sono appena arrivati i rappresentati del PD che tra pochi minuti incontreranno il Presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione del Partito Democratico è composta dal reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio. mandato esplorativo a Roberto Fico Lunedì 23 aprile, ore 22.10 - Sono stati comunicati gli orari degli incontri del Presidente della ...

Casellati - il discorso dopo l'incontro con Mattarella : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, convocata questa mattina al Quirinale da Sergio Mattarella, ha ricevuto ufficialmente il mandato esplorativo, e cioè ha ora il compito di "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle", e non tra altre forze politiche, al fine di creare un governo nel minor tempo possibile.Le tempistiche sono strette. Mattarella ha chiesto a ...

Stamattina incontro Martina-Renzi su percorso congressuale Pd : Roma, 13 apr. , askanews, Il reggente del Pd Maurizio Martina ha incontrato questa mattina Matteo Renzi, nell'ufficio a palazzo Giustiniani dell'ex segretario democratico. Oggetto del colloquio, ...

Alitalia - in corso al Mise incontro con commissari su offerte : Roma, 11 apr. , askanews, - E' in corso al Mise l'incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e i commissari straordinari dell'Alitalia, Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano ...

