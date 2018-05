In auto con 11 stranieri | arrestato

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Guida autonoma - figuraccia Mobileye : prototipo passa con semaforo rosso - : La Guida autonoma sta muovendo passi da gigante, e un giorno la scienza ci permetterà di abbandonare volante e pedaliera, e incrementare la qualità dei nostri spostamenti. I dubbi riguardano l'...

Chi è il “foratore seriale” : ha bucato le gomme di 6mila auto “per protestare contro la società” : Gilles Sarrailh, 45 anni, ha forato le gomme di seimila automobili a Bordeaux per "protestare contro la società": per questo i giudici l'hanno condannato a 18 mesi, 12 dei quali dovrà scontarli in carcere.Continua a leggere

È morto l’artista pop Robert Indiana - autore della famosa scritta “Love” con la O storta : Che avrete visto riprodotta su francobolli, statue e copertine di dischi, anche italiani The post È morto l’artista pop Robert Indiana, autore della famosa scritta “Love” con la O storta appeared first on Il Post.

Milano - chiamano la figlia Blu : genitori convocati dal pm : 'Cambiate il nome' - ma un giudice lo autorizza : Si intersecano alla Procura di Milano, e nella cronaca, le storie dei genitori che hanno deciso di chiamare 'Blu' la figlia. Con esiti, finora, contrastanti. In un caso il pm ha convocato i genitori ...

Pistoia - cade dallo scooter e finisce contro un autobus : 58enne morto sul colpo : Incidente mortale stamane in via Garibaldi, nel comune di Montale (Pistoia). Un cinquantottenne di Montemurlo (Prato) che viaggiava a bordo di uno scooter Honda 500 in fase di sorpasso ha perso il controllo del mezzo e cadendo ha urtato violentemente contro un autobus che procedeva in senso opposto.Continua a leggere

RC auto - ecco l’Arbitro per le controversie tra automobilisti e assicurazioni : RC Auto: presto le controversie tra clienti e compagnie assicurative saranno risolte da un Arbitro assicurativo “efficace, imparziale e indipendente”: è quanto stabilisce un decreto del Parlamento che recepisce la Direttiva UE 2016/97. Le compagnie assicurative sottoposte alla vigilanza dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – saranno peraltro obbligate ad aderire a queste nuove prassi di risoluzione extra-giudiziale ...

auto – Le concessonarie Renault di Roma sponsor del Gay Village 2018 : Al Gay Village per il secondo anno consecutivo anche le concessionarie Renault di Roma Sull’onda del successo dell’edizione 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 240.000 persone, le concessionarie Renault della città di Roma, RRG Roma, Concessionaria Fiori ed Autoéquipe, si confermano sponsor del Gay Village per il secondo anno consecutivo. La manifestazione, che rappresenta uno dei maggiori eventi estivi capitolini, si svolgerà ...

Pesaro - 17enne si schianta contro un'auto Video : Un giovane ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo che con la sua moto si è andato a schiantare contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Pesaro, grave incidente stradale Nella giornata di sabato 19 maggio verso le ore 21:00, nella citta' di Pesaro, precisamente lungo strada del Ghetto di Trebbiantico, si è verificato un grave incidente stradale [Video] dove sono rimaste coinvolte un'autovettura e una moto guidata da ...

auto contro camion - tragedia sulla Provinciale 222 : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto contro camion, tragedia ...

autostrada Siracusa-Gela - appello di Confartigianato : Per discutere della grande incompiuta si è tenuto un incontro a Palermo. All'ordine del giorno soprattutto il mancato pagamento dei sub-fornitori

auto contro autobus a Donnalucata - un ferito : Scicli - Incidente della strada verso le 22 in pieno centro a Donnalucata, all'altezza della rotatoria che divide via Archimede da via Pirandello. A scontrarsi un'Auto proveniente da Cava d'Aliga e un ...

Gadesco - 84enne sorpreso in auto con una bambola gonfiabile : Cremona, 21 maggio 2018 - Si apparta a bordo dell'auto in un parcheggio con una bambola gonfiabile . A scoprire alle 2 di pomeriggio, l'uomo, un 84enne di Mantova , sono stati i carabinieri, dopo la ...

Profumi rubati e un'auto con documenti irregolari : tre rumeni nei guai : Insospettiti dai documenti esibiti dai tre occupanti rumeni di un'auto con targa bulgara, gli agenti della Polizia Stradale portano alla luce un caso di furto. La vicenda risale a qualche giorno fa. ...