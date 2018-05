Imposto cambio di nome a una bimba di un anno e mezzo

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) Una coppia di genitori residenti a Milano ha scelto di dare alla propria bambina unparticolare. La figlia, infatti, si chiama Blu. Al momento dell'iscrizione all'anagrafe VIDEOpapa' Luca e mamma Vittoria erano stati avvisati dall’impiegato che avrebbero potuto essere richiamati per undi, ma per unnessuno è intervenuto e la piccola, oggi, si chiama Blu per tutti e a tutti gli effetti. Non solo sui documenti, ma soprattutto per chi la ama. La motivazione del tribunale Ora il Pm ha convocato in tribunale i genitori perchè Blu non è unprettamente maschile o femminile, per cui essi dovrtrovare un altroper la bambina da anteporre all'attuale entro giovedì o sara' il giudice a sceglierne uno per loro. Ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 396/2000 che prevede che ildebba ricondurre al genere di appartenenza senza nessun dubbio, ...