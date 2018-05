Importazioni in Cina - Calano le imposte sulle auto straniere

quattroruote

(Di martedì 22 maggio 2018) Laridurrà drasticamente i dazi sull'importazione dellemobili. A comunicarlo è stato Liu Kun, ministro delle finanze del Paese del dragone, in vista di una maggiore apertura verso gli investitori stranieri a seguito dei negoziati di Washington della scorsa settimana che hanno portato, tra le altre cose, all'allentamento delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.Tassazione ridotta. A partire dal primo di luglio per la maggior parte dei veicoli i dazi di importazione scenderanno al 15% contro il 25% applicato precedentemente. La nuova tassazione è pensata per aprire le porte del mercato cinese ad aziende estere, così da stimolare ulteriormente lo sviluppo del settoremobilistico locale. Ciò permetterà alle Case di tutto il mondo di proporre i propri prodotti a prezzi più concorrenziali, soprattutto nel settore premium. Parallelamente anche le...