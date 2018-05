gamerbrain

: Immortal Unchained: Data di uscita svelata - oOShinobi777Oo : Immortal Unchained: Data di uscita svelata - VG247it : Immortal: Unchained, lo sparatutto con meccaniche ispirate a Dark Souls, ha una data d'uscita… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Sold Out e Toadman Interactive sono liete di annunciare, chesarà ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 7 Settembre 2018. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.arriva Settembre Il mondo è giunto alla fine, nei panni di un protagonista dalle abilità straordinarie, siamo chiamati ad impedire la catastrofe. Privo di memoria, ci ritroveremo ad esplorare le ambientazioni alla ricerca di indizi sulla nostra identità. Realizzato dallo stesso team che si è occupato della sceneggiatura di Battlefield 1 e The Witcher, il gioco sfoggia un arsenale unico, rivolto sia a coloro che amano i combattimenti a distanza che ravvicinati, con la possibilità di confrontarsi con nemici e boss titanici. Annunciato durante la Gamescom ...