Immobile | ' Mercato? Alla Lazio sto bene'

Calciomercato Milan - Immobile : 'Voci futuro? Sto bene alla Lazio. Ci pensano i miei agenti : Il premio Football Leader in mano, al termine di una stagione che gli ha consegnato i titoli di capocannoniere di serie A ed Europa league, ma non quella Champions tanto inseguita con la Lazio: "...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

Calciomercato Milan : Immobile il prescelto per l'attacco - piace Veretout : Grazie alla grande vittoria per 5-1 contro la Fiorentina il Milan ha blindato il sesto posto in campionato e conquistato l'Europa League evitando così i preliminari. Ora però per i rossoneri è tempo di pensare al futuro, a partire dal mercato per rendere la rosa all'altezza delle aspettative del club. Immobile è l'uomo prescelto per l'attacco Con un gioiellino da far crescere nella prossima stagione come Patrick Cutrone (22 goal stagionali in ...

Calciomercato Milan - Veretout e Immobile obiettivi di Gattuso : Il Milan ha chiuso il campionato al sesto posto. Un risultato sicuramente al di sotto delle aspettative della dirigenza rossonera, soprattutto se paragonato al roboante mercato estivo del Milan, vero ...

Inter - Icardi ora punta Immobile : mercato e rinnovo in standby : Diciamo pure che l'idea di Mauro Icardi sarebbe quella di trasformare le lacrime di rabbia in lacrime di gioia. Possibilmente indossando la maglia dell'Inter mentre nelle orecchie risuona l'inno della ...