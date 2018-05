Ilva | Furlan | oggi vediamo Arcelor e speriamo in accordo

Ilva : Furlan - sgomenti per incidente mortale - serve mobilitazione : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "incidente mortale all'Ilva di Taranto ci lascia ancora una volta sgomenti e addolora tutta la Cisl. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Angelo serve mobilitazione di tutto il paese. Non faremo sconti a nessuno finché non avremo più sicurezza nei posti di lavoro".

Ilva : Furlan - sgomenti per incidente mortale - serve mobilitazione : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “incidente mortale all’Ilva di Taranto ci lascia ancora una volta sgomenti e addolora tutta la Cisl. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Angelo serve mobilitazione di tutto il paese. Non faremo sconti a nessuno finché non avremo più sicurezza nei posti di lavoro”. Ad affermarlo in un tweet è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando l’incidente mortale di ...

Ilva : Furlan - riprendere trattativa - serve senso responsabilità di tutti : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Bisogna riprendere la trattativa per il rilancio dell’Ilva. Ma serve un grande senso di responsabilità di tutte le parti per trovare una soluzione che salvaguardi l’occupazione ed il risanamento ambientale. In ballo c’è il destino di migliaia di lavoratori e di famiglie italiane dell’Ilva”. E’ l’appello lanciato su twitter dalla Segretaria generale Cisl, Annamaria ...