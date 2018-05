Il Volo in concerto a Monaco | prezzo dei biglietti con cena per l’evento speciale a luglio

optimaitalia

: Il Volo sarà tra i protagonisti di Radio Italia Live - Il Concerto! #rilive Vi aspettiamo il #16Giugno 2018 in… - ilvolo : Il Volo sarà tra i protagonisti di Radio Italia Live - Il Concerto! #rilive Vi aspettiamo il #16Giugno 2018 in… - Cinziadlp : .@IlVolo in concerto a Monaco: prezzo dei biglietti con cena per l’evento speciale a luglio - OptiMagazine : .@IlVolo in concerto a Monaco: prezzo dei biglietti con cena per l'evento speciale a luglio -

(Di martedì 22 maggio 2018) Ilinper uncon. L'evento si terrà martedì 312018 presso la Salle des Etoiles in occasione del Monte-Carlo Sporting Summer Festival.L'età minima richiesta per accedere all'evento è di 7 anni e isono acquistabili sul it.montecarlolive.com, non sui circuiti tradizionali utilizzati per le prevendite.Per accedere alla-spettacolo è richiesto il pagamento di un biglietto d'ingresso di 283,50 euro che include la possibilità di assistere alde Ile dire in loco. Ilè da intendersi per persona, bevande escluse, come riportato sul sito it.montecarlolive.com.La-spettacolo inizierà alle ore 20:30. Tra le informazioni disponibili sulla tenuta consigliata si legge che è obbligatoria la giacca.Ilinè un evento live che fa parte della tournée estiva annunciato ...