Il vicepresidente di Call of Duty commenta l' assenza della campagna in Black Ops 4

eurogamer

: #CallofDutyBlackOps4: l'assenza della campagna non preoccupa il vice presidente Robert Kostich. - Eurogamer_it : #CallofDutyBlackOps4: l'assenza della campagna non preoccupa il vice presidente Robert Kostich. - call_the_kernel : RT @valeria_ci: Ora in Consiglio regionale stiamo assistendo allo show del vicepresidente che sbeffeggia l'inchiesta di @fanpage sulla pres… - andreapater : 'Rilanceremo la call per progetti di ricerca e innovazione con i contributi Ue a fondo perduto' annuncia il vicepre… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Treyarch ha scioccato (per modo di dire, dato che le notizie erano già trapelate) la community diofpochi giorni fa quando ha annunciato che il loro prossimo titolo,Ops 4, sarà il primoofnella storia che non includerà unatradizionale. Anche se è un grande cambiamento, sembra che ai "piani alti" non siano esattamente preoccupati.Parlando con GameSpot, ilesecutivo e direttore generale diof, Robert Kostich, ha affrontato le numerose critiche che si sono presentate in seguito alla decisione che ha portato alla rimozione di un aspetto, in passato, piuttosto caratteristico inof."Mentre andiamo avanti durante l'anno, i fan impareranno molto sulla storia che è incorporata in questo gioco. Guarda, non è unadedicata come era in passato. Stiamo raccontando storie in modo diverso quest'anno. Pensiamo che la ...