Il valore della natura al centro per il nostro futuro

Tifosi della Roma contro Balotelli / Striscione a Testaccio : "Uomo senza valore - non ti vogliamo" : Tifosi della Roma contro Balotelli, Striscione a Testaccio: "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore. Balotelli Roma non ti vuole". Parole sicuramente pesanti.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:12:00 GMT)